YouTube Music permitirá escuchar música en segundo plano de manera gratuita

La música se ha convertido en un elemento casi vital para los seres humanos. Este arte acompaña a las personas en sus estados de ánimo, pero también se utiliza para entretener e incluso puede adquirir rasgos religiosos. Es por ello que la plataforma YouTube se alza como una herramienta muy popular.

Ahora, YouTube anunció que la aplicación YouTube Music se podrá reproducir en un segundo plano sin tener la necesidad de contar con una suscripción, ya que será de manera gratuita. Esta noticia ha sido bien recibida por los usuarios, quienes gozan de la música todo el día, pues les permite disfrutar de los beneficios de esta app sin tener que desembolsar un pago mensual.

¿Cuándo estará disponible YouTube Music sin costo?

Actualmente, esta característica solo está disponible para los usuarios que cuentan con YouTube Music Premium. Sin embargo, la disposición cambiará en los próximos días

A partir del 3 de noviembre, YouTube Music tendrá la opción de reproducir el contenido musical de manera gratuita aún cuando el dispositivo móvil se encuentre con la pantalla de bloqueo. De igual manera, permitirá utilizar otras aplicaciones del teléfono. De acuerdo con Google, esta disposición no tendrá un costo extra.

Escena de la canción "Here Comes The Sun" de The Beatles (Foto: @thebeatles)

Novedades

Pero esta no es la única novedad, ya que la plataforma ofrecerá la posibilidad de escuchar las canciones de manera continúa, pero también aleatoriamente de emisoras de radio personalizada, misma que estará basada en las canciones, artistas y álbumes favoritos del usuario. Al mismo tiempo, contará con una lista de reproducción personalizada de acuerdo con una lista que se inspira en un "ecosistema musical".

Por otro lado, YouTube Music ha modificado su funcionamiento al momento de utilizarlo en Android Auto. Esta actualización permite al usuario utilizar la aplicación mientras se encuentra en su automóvil, pero ofrece seguridad para poder concentrarse al momento de conducir sin tener que estar manipulando el dispositivo.