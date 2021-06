Conoce 6 nuevas funciones que llegarán a Android este verano

Esta semana, Google decidió comenzar el verano con el anunció de seis nuevas, e importantes, mejoras que llegarán a los 3 mil millones de dispositivos Android activos en todo el mundo. La compañía ha dicho que estas seis actualizaciones estarán centradas en la seguridad de los equipos, "para que estés protegido en todo momento".

1. El sistema de alertas de terremotos de Android

El año pasado, Google se embarco en una misión para construir la red de detección de terremotos más grande del mundo, basada en la tecnología incorporada en los dispositivos Android. Con este sistema gratuito, las personas en las áreas afectadas pueden recibir alertas segundos antes de que ocurra un terremoto, lo que le avisa con anticipación en caso de que necesite buscar seguridad. Recientemente lanzaron el sistema de alertas de terremotos de Android en Nueva Zelanda y Grecia. Esta semana se confirma la llegada a Turquía, Filipinas, Kazajstán, República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Estamos priorizando el lanzamiento de alertas de terremotos en países con mayores riesgos de terremotos y esperamos lanzarlas en más y más países durante el próximo año.

2. Destaque lo que es importante con la aplicación Mensajes

Con toneladas de mensajes de familiares, amigos, colegas y otros, es fácil que la información se pierda. Ahora, puede destacar un mensaje en su aplicación Mensajes para realizar un seguimiento de lo que es importante y encontrarlo fácilmente más tarde sin tener que desplazarse por todas sus conversaciones. Simplemente toque y mantenga presionado su mensaje, luego destaque. Y cuando desee volver a visitar un mensaje, como la dirección de su amigo o la foto de su reunión familiar, toque la categoría destacada.

3. Encuentra la calcomanía de cocina Emoji perfecta en el momento perfecto

En mayo, Google presentó una nueva sección en las pegatinas de Emoji Kitchen que usó recientemente para que pueda volver rápidamente a las que usa con más frecuencia. Pronto también comenzará a ver sugerencias contextuales en Emoji Kitchen una vez que haya escrito un mensaje. Estos te ayudarán a descubrir la combinación perfecta de emojis en el momento exacto en que la necesites.

4. Acceda a más de sus aplicaciones favoritas con solo su voz

Pídale a Google que abra o busque muchas de sus aplicaciones favoritas usando solo su voz . Puede decir cosas como "Ok Google, paga mi factura de Capital One" para acceder directamente a la aplicación y completar la tarea o "Ok Google, ver mis millas en Strava ”para ver rápidamente su progreso semanal directamente en la pantalla de bloqueo. Vea qué más puede hacer diciendo "Ok Google, accesos directos".

5. Entrada de contraseña mejorada y detección de miradas en Voice Access

Diseñado con y para personas con discapacidades motoras, y útil para quienes no las tienen, Voice Access brinda una navegación rápida y eficiente por teléfono y aplicaciones con solo su voz.

Con la detección de miradas, ahora en versión beta, puede pedirle a Voice Access que funcione solo cuando está mirando la pantalla, para que pueda moverse naturalmente entre hablar con amigos y usar su teléfono.

Voice Access ahora tiene una entrada de contraseña mejorada. Cuando reconoce un campo de contraseña, le permitirá ingresar letras, números y símbolos. Por ejemplo, puede decir “palabra con P mayúscula” o nombres de símbolos (como “signo de dólar” para ingresar un $), por lo que es más rápido ingresar su contraseña de manera segura.

6. Más personalización y nuevas experiencias de aplicaciones en Android Auto

Ahora puedes personalizar más su experiencia de Android Auto para un uso más fácil, como personalizar la pantalla de inicio directamente desde su teléfono y configurar manualmente el modo oscuro. También es más fácil navegar por el contenido con nuevas pestañas en sus aplicaciones multimedia, una opción de "volver al principio" y un botón de la A a la Z en la barra de desplazamiento. Y, si es la primera vez que usa Android Auto, ahora puede comenzar más rápido en su automóvil con unos simples toques.

También hemos agregado nuevas experiencias de aplicaciones para ayudarlo a mejorar su manejo. Las aplicaciones de navegación, estacionamiento y carga de vehículos eléctricos ahora están disponibles para usar en Android Auto. Además, hemos mejorado la experiencia de mensajería para que pueda acceder a sus aplicaciones de mensajería favoritas desde la pantalla de inicio. Puede leer y enviar mensajes nuevos fácilmente desde aplicaciones como WhatsApp o Mensajes , ahora disponible a nivel mundial.



Estas funciones estarán disponibles en teléfonos con Android 6.0 o superior en próximas semanas.