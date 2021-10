¿Quién inventó los tacos al pastor? Se viralizan por no resistirse a su sabor

Los tacos al pastor son un platillo que se ha vuelto característico en casi todo México, pero pocos saben cuándo o cómo se creó. Se dice que son una tropicalización del shawarma, taco árabe, que en la década de 1960 ya había llegado a nuestro país gracias a la migración libanesa.

Algunos sostienen que la idea de darle un giro a ese tipo de comida fue de Concepción Cervantes, una madre mexicana que decidió poner su propia taquería para poder mantener a su familia. En ese entonces creó ‘El Tizoncito’, que ahora es una cadena muy grande en el centro del país.

Doña Conchita aseguró que se inspiró en el shawarma, taco árabe, para el negocio de comida que quería emprender. Sin embargo, ella quería que su productor fuera diferente, original y mexicano. La opción fue cocinar el lomo de la cabeza del cerdo, la cual es una pieza pequeña, suave y selecta del animal.

Para darle un color, aroma y sabor diferente, Conchita decidió buscar una nueva manera de marinar la carne, por la que la puso con vinagre, pimienta, achiote, sal y otros ingredientes, aunque muchos concuerdan con que ella fue la creadora, otros expertos en el tema sostienen que el origen de este platillo es muy difícil de rastrear, como la mayoría de la comida callejera.

Es un platillo delicioso. Foto: Especial.

Un perrito se hizo viral por no resistirse a comer un taco de pastor

Los perritos han demostrado ser una de las criaturas más tiernas, adorables y chistosas de nuestro planeta. En esta ocasión, un “lomito” de Oaxaca se volvió viral por hacer una de sus travesuras al comer un taquito de pastor ¡directo del trompo! El hecho quedó grabado en video y se compartió rápidamente en todas las redes sociales.

En el clip se ve como el can le dio un par de mordidas a un delicioso trompo de pastor. El perro aprovechó la distracción de los comerciantes para comer, pero al poco tiempo fue espantado por una mujer. Sin embargo, también se levantó polémica porque los encargados del local parece que no tenían la intención de cortar la parte mordida por el “peludo” o retirar todo el trompo.

De acuerdo con la descripción del video, este hecho sucedió en una taquería llamada El Padrino, ubicada en Xoxocotlán, Oaxaca. Y hasta el momento no se sabe qué pasó con el trompo, el cual, para muchos usuarios debió haber sido retirado y una parte al can, que parece ser callejero y que tenía hambre, pero si bien es cierto que aún no se sabe qué pasó en realidad, así como también se desconoce el paradero el perrito y si se encuentra bien.