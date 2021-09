¡Héroe canino! Rescata a perrita callejera que lo mordió y se vuelve VIRAL

Jorge Jaime, un habitante de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se volvió viral luego de mostrar en su cuenta de Twitter cómo un perrita lo mordió muy fuerte, pero él respondió con mucho amor, pues la alimentó y rescató para buscarle un nuevo hogar donde reciba mucho cariño.

“Ella me mordió yo le pagué con amor y hoy la alimento a diario ellos no son malos solo que aveces en la calle tiene que luchar por su vida hoy solo me ve y corre hacia mí y eso vale más que una mordida muchas personas en su momento conocieron la historia y es real”, escribió en cuentra.

Jorge constantemente rescata canes y gatos de la calle, pues no soporta verlos sufrir. No es que le guste hacerse “promoción” en redes, sino que sube la ayuda que da a estos animalitos para que más gente se sume o adopte a alguno de los “peluditos”. Mucha gente le da mensajes de aliento o le ofrece ayuda monetaria para que continúe con su noble labor.

Perritos sin hogar, un problema en México.

En México 57 de cada 100 mexicanos tienen una mascota y únicamente el 30% de los animales de compañía tiene un hogar, mientras que el 70% viven en las calles, lo que hasta el 2019 supera los 25 millones de animales, de acuerdo con datos oficiales recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Si quieres ayudar a que estas cifras se reducen, puedes contactar Jorge Jaime en sus redes para saber cómo colaborar con él o contactar a las siguientes asociaciones, quienes también realizan labores similares:



Milagros Caninos

Paty Ruíz es una mujer que ayuda a los perros en situación extrema de calle o qué se encuentran vagando con alguna enfermedad e incluso lesiones graves. Está en la Ciudad de México y es considerado el primer santuario en América Latina.

Pro-Perro

Es una asociación fundada en 2003 y su perspectiva es atacar el problema desde el ámbito psicosocial, psicólogos, sociólogos para evitar que los canes terminen en la vía pública, sin amor y cuidado.

Rescate Animal

Sus principales objetivos está la resolución del abandono, maltrato y rescate de los perros callejeros. También les busca hogares adoptivos con dueños responsables y constantemente lanzan campañas para sensibilizar a la población.

