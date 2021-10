¿El final de Facebook? Caída se debería a boicot interno; ESTOS son los problemas que reportan sus empleados

La caída de Facebook, Instagram y WhatsApp de manera simultánea revelaron más que un falla tecnológica, pues trabajadores han reportado algunos problemas en las oficinas y una de sus exempleadas dio a conocer información que podría evidenciar malas prácticas en las plataformas propiedad de Mark Zuckerberg.

Hasta el momento Facebook no ha informado sobre los motivos que dieron origen a la falla masiva de sus redes sociales; sin embargo, se dio a conocer que podrían tratarse de un problema en el sistema de nombres de dominio (DNS), mismo que ya estaría a la venta en línea.

Por otra parte, la periodista Sheera Frenkel del New York Times informó a través de su cuenta de Twitter que uno de los empleados señaló que desde la mañana de este martes no habían podido ingresar a las oficinas de Facebook, esto debido a que sus credenciales no funcionan en las puertas y, como resultado, no podrían realizar una evaluación el daño de la falla global.

¿Malas prácticas en Facebook?

Al problema de este lunes se suma la información que fue filtrada por una de las exempleadas de Facebook al diario The Wall Street Journal, en la que destaca malas prácticas de las principales plataformas de la empresa y que perjudican a los usuarios.

De acuerdo con la información presentada por Frances Haugen, de 37 años, resultado de investigaciones de la propia empresa, Instagram resulta malo para los usuarios más jóvenes y adolescentes ya que “agrava” problemas con la imagen corporal, señala la agencia EFE.

Además, los cambios de algoritmo realizado por la empresa en 2018 habrían empeorado el entorno en estas plataformas volviéndolo más negativo y promoviendo la confrontación entre los usuarios con el contenido.

En entrevista para “60 Minutes”, Frances Haugen reveló que Facebook ha realizado cambios y brindado soluciones contemplado el beneficio económico que ello les puede brindar, y no lo mejor que es para el público.

Ante esto, la exempleada dará su testimonio ante el subcomité de Protección al Consumidor del Senado de Estados Unidos este martes 5 de octubre. Aunque todo indica que las prácticas de Facebook no son ilegales, sí contradicen las políticas de la empresa, señala EFE.

En caso de que se demostrara que los directivos de Facebook mintieron o escondieron información ante el Congreso durante sus múltiples testimonios en los que defendieron la empresa, sí podría considerarse un delito por perjurio, añade EFE.