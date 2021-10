Caída de Facebook es la más catastrófica en su historia

La caída prolongada de los servicios de Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram, continúan impactando a millones de usuarios en todo el mundo, desde luego al bolsilllo de Mark Zuckerberg y a la fiabilidad de la que supuestamente gozan las redes sociales que en teoría cuentan con sistemas mucho más robustos que cualquier compañía.

Los datos no son menores, las plataformas en redes sociales llevan más de cinco horas sin poder funcionar y ha derivado en pérdidas económicas superiores a los siete mil millones de dólares (hasta el momento), y el declive de las acciones de la empresa fundada por Zuckerberg.

Sin embargo, el problema comienza a adquirir tintes más alarmantes, ya que la caída del día de hoy es ya la más prolongada y costosa desde el punto de vista tecnológico y económico, en el sentido de que hasta el momento no se ha definido que está sucediendo con el #facebookdown, si se debe a una cuestión tecnológica o a un ataque cibernético.

Las afectaciones de las plataformas abarcan a decenas de países que han tenido problemas desde hace varias horas y hasta el momento no se ha podido resolver, entre las naciones afectadas destacan desde luego México, Estados Unidos, España, Francia, Georgia, Grecia, Rumania, Noruega, Centroamérica, el Caribe, y otras naciones.

Las fallas que aún siguen sin resolverse no solo le han costado el rechazo y enojo de los usuarios en el mundo, sino que como les mencionamos anteriormente, ha pegado en la fortuna del magnate, con una cantidad que podría crecer en la medida de que no se resuelvan los problemas con las plataformas, el problema es tan grave que incluso se reporta que los propios empleados de Facebook no pudieron ingresar a sus sitios de trabajo por que sus tarjetas no fueron reconocidas.

Ya es la más grave en su historia

La caída de las plataformas digitales ya han superado el ‘récord’ bochornoso que llevaba la compañía acaecido en 2019, la anterior caída se registró entre el 13 y 14 de marzo de 2019, cuando los servidores de Facebook sufrieron la más larga falla técnica (hasta el día de hoy).

Las fallas fueron por intermitencias del servicio, cerca de 22 horas, menos tiempo que ahora, pero en aquella ocasión el servicio iba y venía, mientras que el día de hoy prácticamente no funciona ninguna de las plataformas que trabajan de forma coordinada.

De acuerdo con estimaciones realizadas por sitios de monitoreo en Internet, como Downmonitor, el servicio presentó intermitencias, afectando alrededor de 2 mil 300 millones de usuarios de Facebook, los más de mil 500 de WhatsApp y otros mil millones de Instagram en el 2019, habrá que esperar los datos que se generen por la caída de este cuatro de octubre.

Las fallas del 2019 fueron restablecidas por sus ingenieros luego de las 22 horas de intermitencias, entre las posibles causas se deslizaba un ataque cibernético llevado a cabo por piratas informáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, la compañía de Mark Zuckerberg decidió poner fin a las especulaciones informando que se trataba de una falla técnica, hasta ese momento indeterminada y descartando que el origen fuera un ataque.

Habrá que esperar en próximos días para conocer detalles sobre el desplome de las plataformas en pleno inicio de semana y luego de versiones periodísticas que señalan que una mujer filtró a las autoridades estadunidenses documentos de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, la mujer reveló su identidad en televisión abierta.

Frances Haugen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest y dijo que Facebook es "sustancialmente peor" de que lo que había visto antes.

La mayor red social del mundo quedó envuelta en una tormenta a causa de Haugen. Además congresistas y el diario The Wall Street Journal detallaron como Facebook sabía que sus productos, incluyendo Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal.

