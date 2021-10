Sugar mama paga 15 mil dólares al mes a su pareja por hacer lo que ella quiera

La modernidad en las relaciones de pareja ha cambiado de múltiples maneras con la finalidad de que las personas se sientan felices y plenas. Hoy en día las opciones van más allá de lo convencional y poco a poco la gente lo va aceptando como una realidad. En este caso, las mujeres también han decidido pagar para recibir el cariño de un caballero a pesar de la diferencia de edad.

Julie es uno de tantos casos conocidos como "sugar mama", pues a sus 44 años y con poder adquisitivo decidió hacerse del "cariño" de un hombre 15 años menor a cambio de 15 mil dólares mensuales, algo que a los dos parece convenirles bastante.

Los motivos son simples, pero ella explicó que sólo los jóvenes pueden seguirle el ritmo, además de que no hay "dramas", pues tiene la suficiente experiencia para lidiar con ello. Eso sí, admitió que lo consiente en lo que le pida, pero a cambio él debe hacer lo que ella quiera. Por otro lado, aseguró que no le interesa lo que la sociedad piense, pues no le preocupa.

Julie siempre habla de los beneficios de ser una sugar mama (Foto: @julie.withthebooty)

La relación es un negocio

Por si fuera poco presume sus relaciones a través de TikTok bajo la cuenta @julie.withthebooty donde se muestra feliz y encariñada. Es a través de ésta red social donde además responde las preguntas que este tipo de relaciones genera en las personas.

Julie dio a entender que la cantidad era mayor, pero que tuvo que "bajarle el sueldo" debido a que olvidó hacer algunas encomiendas como limpiar la piscina. Esto provocó mucho interés en sus contactos, quienes afirmaron que no les importaría hacer ese tipo de quehaceres con tal de ganar esa cantidad de dinero.

SIGUE LEYENDO:

Día de Muertos en Michoacán: ¿Cómo viven los pueblos purépechas esta celebración?

¿Qué fue de la abuelita de 108 años que inspiró a Mamá Coco de Disney? EI Día de Muertos

Halloween: Las escuelas prohibirán los disfraces de El Juego del Calamar por esta poderosa razón