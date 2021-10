Muere misteriosamente Huey Haha, estrella de TikTok, a los 22 años

Huey Haha, comediante que se hizo famoso a través de TikTok, murió con tan solo 22 años, así lo ha confirmado su familia a través de su cuenta oficial de Instagram. El comunicado informa que el famoso perdió la vida el pasado lunes: "Descanse en paz Huey. Huey ha fallecido el 25 de octubre de 2021".

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre su fallecimiento, pero información local afirma que autoridades podrían levantar una investigación debido a que el deceso ocurrió de manera repentina. Por su parte, los sus seguidores rindieron homenaje en los comentarios.

Campaña para el funeral

Coby Jdn, amigo del tiktoker, organizó una campaña en GoFoundMe que sirve para recaudar dinero con el que se podrán solventar los gastos del funeral y también para apoyar a la Princess, la hija de dos años del famoso. Hasta el momento, se han recaudado más de 26 mil 200 dólares.

El mismo Coby dedicó unas líneas en Instagram a su amigo y comediante que se hizo famoso en redes sociales: "Solía decir RIP, pero esto lo que más duele, siempre odiamos la comedia porque todo lo que la gente ve son risas, no lo que teníamos que hacer por lo que pasamos", fue parte del mensajes.

Compartió con sus seguidores su paternidad

El perfil de Instagram de Huey Haha tenía publicaciones sobre la vida cotidiana del tiktoker , pero también algunas rutinas que solía hacer para divertir a sus seguidores. En una grabación, se le puede escuchar hablando de la paternidad, justo después del nacimiento de su hija.

"Es genial, me encanta. Me encanta cuando llego a casa y luego mi hija, ella viene corriendo a la puerta y grita como '¡ahhhh!' y luego corre en círculo y regresa y me abraza. Es como la mejor sensación. No entiendes la paternidad hasta que estás en eso", explicó.

SIGUE LEYENDO:

Buzz Lightyear ¡sí existe! y él es el astronauta que inspiró al personaje Toy Story

Asesinos Seriales "la experiencia": escalofriantes historias sobre la vida criminal llegan a Fórum Buenavista

¡Epic fail! Influencer presume viaje a París y descubren que usó Photoshop en sus fotos