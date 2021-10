Greta Thunberg como nunca la habías visto: canta Never Gonna Give You Up y rompe internet | VIDEO

Todo mundo conoce a la joven activista sueca Greta Thunberg, quien desde algunos años ha alzado la voz para concientizar sobre el cambio climático. Durante diversos foros ha enunciado fuertes discursos en contra de quienes contaminan y no se preocupan por el mundo que le van a dejar a las generaciones que vienen.

La sueca, de 18 años, nunca ha dudado en expresar su malestar y en invitar a reflexionar sobre la situación actual de nuestro planeta, y ahora que están de vuelta los Fridays for Future (Movimiento Viernes por el Futuro), Thunberg está promoviendo una serie de 19 conciertos para concientizar sobre el cambio climático.

En redes sociales se hizo viral un video de la activista sobre el escenario. Y aunque todos pensaban que se trataba del momento en que enunciaría un potente discurso, la realidad fue que Greta se sacudió la pena y decidió bailar e interpretar un éxito de los años 80: Never Gonna Give You Up, de Rick Astley.

El público asistente a este primer concierto de la serie llamada Climate Live 2021, que busca presionar a los líderes mundiales que se reunirán en noviembre en la conferencia climática global Cop26 en Glasgow, Escocia, no dejaba de corear el nombre de Greta, quien desde el escenario sonreía y veia a todos los que están unidos con ella en esta causa.

Luego enunció "We're no strangers to love" (no somos extraños para amar) e inició la música, al tiempo que uno de sus compañeros activistas sube al escenario y la acompaña a cantar el gran éxito de Rick Astley, el cual sonaba prácticamente en todas las discotecas del mundo allá en la década de los 80.

Rick Astley se sintió halagado

Luego de que la joven activista rompiera internet con su interpretación de Never Gonna Give You Up, el propio cantante se sintió halagado por el tributo y agradeció en redes sociales que Greta eligiera su canción.

En su cuenta personal de Twitter, el cantante inglés de 55 años publicó un video proveniente de TikTok en el que muestra la forma en que los activistas organizan conciertos, y luego se ve la interpretación de la ecologista de 18 años. La grabación estuvo acompañada por un "¡Fantástico y muchas gracias! Rick x el planeta".

