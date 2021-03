¡No le bastó con Trump! Greta Thunberg se va con todo contra Joe Biden por esta razón

La activista Greta Thunberg no tiene reparos en señalar de manera directa a líderes mundiales de cualquier corriente ideológica que son responsables de frenar el cambio climático, por lo que la nueva llamada de atención de la sueca fue para el presidente Joe Biden, a quien acusa de no hacer lo suficiente para atender el problema.

En una entrevista para MSNBC, Thunberg comentó acerca de la política ambiental del mandatario de Estados Unidos. Para ella, Biden no "trata la crisis climática como una crisis".

“Deberías mirar la ciencia y si sus políticas están en línea con los acuerdos de París y mantenerse por debajo de 1,5 o incluso 2 grados Celsius, y se puede ver claramente que no, (Biden) no está lo suficientemente en línea con la ciencia. No soy yo quien lo dice, es solo blanco y negro, viendo los hechos", comentó.