Batman, The Flash y Black Adam: mira AQUÍ los tráilers revelados en la DC FanDome

El evento más esperado del Universo DC por fin llegó con decenas de sorpresas para los seguidores tanto de Detective Comics como de los fans de su eterno rival, Marvel, quienes aprovecharon para entrar en el juego de las comparaciones, sin embargo, los avances más esperados por fin fueron revelados.

Nos referimos a los primeros vistazos de Black Adam, The Flash y el esperado segundo avance (después de un año) de The Batman del director Matt Reeves en la Dc FanDome 2021.

El primero de los adelantos marca el debut de Dwayne Johnson ‘The Rock’ en el universo de DC, con un villano emblemático ligado a otro superhéroe que es muy carismático y muy querido entre los seguidores jóvenes y específicamente los niños, nos referimos a Shazam.

En el avance podemos notar que se retoman escenas del vistazo que se dio a conocer precisamente en la DC FanDome de 2020, y la primera imagen en todo su esplendor de ‘The Rock’ como Black Adam, falta todavía ver las interpretaciones de otros personajes icónicos de DC como Hawkman. Sin duda es una de las películas más esperadas por los fans de los comics.

El segundo avance que llamó poderosamente la atención es The Flash, primero porque pudimos ver el cambio en su traje, segundo porque salieron a relucir detalles sobre los personajes que acompañarán a Ezra Miller y tercero y más impactante, un primer esbozo del Batman de Michael Keaton dentro de la Baticueva. The Flash promete ser una de las mayores apuestas del Universo DC para explorar el Multiverso ya en forma en el cine.

Lo único que no se pudo apreciar, al menos por el momento, es la aparición del Batman encarnado por Ben Affleck, quien está más que confirmado para aparecer junto a Miller y Keaton.

Lo más esperado de la DC FanDome

Y finalmente, el platillo principal de la noche fue presentado por Matt Reeves y Robert Pattinson, el esperado segundo avance de The Batman, en el que ahora si pudimos apreciar a la mayoría de los personajes que le harán la vida imposible al encapotado o bien, serán sus aliados en la lucha en contra de The Riddler y The Pengüin.

El tono oscuro, la música incidental, la química entre Robert Pattinson (Batman) y Zoe Kravitz (Catwoman ) es genuina, y las actuaciones de Paul Dano y Colin Farrell, además de lo que tanto le agrada a los fans del murciélago, acción y más acción, prometen y mucho para la primavera del 2022.

De inmediato, las redes sociales reaccionaron compartiendo los avances y desde luego las posibles teorías sobre lo que puede suceder en las tres películas, además de remarcar el resurgimiento de DC como el rival incómodo de Marvel.

