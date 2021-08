The Suicide Squad: Cómo conecta la nueva película de James Gunn con las demás cintas de DC

La película del Escuadrón Suicida, dirigida por el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, ha polarizado las opiniones respecto a si forma parte o no del Universo Extendido de Detective Comics (DC), tal y como sucede con cintas como Aquaman, Shazam o Batman V Superman.

La polémica radica en que la cinta no sabe a un reboot, pero tampoco es una secuela de su predecesora (Escuadrón Suicida, dirigida por David Ayer en 2016), sin embargo, dentro del reparto estelar destacan personajes que aparecieron en la primera película y que son esenciales para el desarrollo de la trama en la nueva “carnicería” creada por Gunn.

La película además tiene componentes interesantes que ligan con otras cintas del maltrecho Universo Extendido de DC, no por nada las preguntas de los fans sobre ¿dónde está La Liga de la Justicia? ¿Y Batman? o ¿El Joker? forman parte de la conversación una vez que sales de la sala de cine.

Por ejemplo el personaje que interpreta Idris Elba (Bloodsport) es un experto tirador y entre sus “monerías” destaca el hecho de que fue él quien le disparó a Superman con una bala de kriptonita, los protagonistas lo saben, sin embargo, jamás vemos al Superman de Henry Cavill ni sabemos las razones por las que no se encuentra presente para combatir a los supuestos villanos, sin embargo, si conocemos las referencias que se hacen con respecto a las películas de Aquaman y la Liga de la Justicia (aunque tampoco sabemos si es la versión de 2017 o el Snyder Cut).

Otro dato de referencia interesante, es que los malosos son enviados a combatir a un lugar llamado Corto Maltese, una isla ficticia en el Universo de DC, sin embargo, no es desconocida, ya que en la cinta animada de The Dark Night Returns, Superman es enviado precisamente a combatir a las fuerzas armadas de la isla, mientras Batman se prepara para su duelo final con el Hombre de Acero; esa misma isla es mencionada también en la cinta de Batman (1989) de Tim Burton, la fotógrafa y amorío de Bruce Wayne, Vicky Vale, toma fotos de una situación de hambruna en aquella región.

De ahí vienen más preguntas, la primera que irremediablemente salta a la vista es ¿cronológicamente hablando, en qué momento se sitúa esta nueva versión de Escuadrón Suicida?

Vayamos por partes, tomando en cuenta que la película no es una secuela de la primera y que de acuerdo con su creador, la película se desarrolla en el mismo año de su estreno, eso quiere decir que se desarrolla en el 2021, y es la más reciente en orden cronológico del DCEU.

Lejos han quedado los días oscuros por los que pasaron Batman y Superman antes de enfrentarse, Wonder Woman se encontraría en Londres, muy lejos de la acción en Corto Maltese y en constante contacto con Bruce Wayne, Aquaman, Flash y Cyborg y sin conocer aún al joven Billy Batson, quien apenas está descubriendo sus poderes como Shazam.

Mientras que Harley Quinn está alejada del Joker interpretado por Jared Leto, sin nada que ver con el Joker de Joaquín Phoenix, y haciendo mancuerna delictiva (aunque en solitario) con las aves de presa, mismas que han acabado con Black Mask, luego entonces, con el tiempo fue atrapada y obligada por Amanda Waller a formar parte (una vez más del Escuadrón).

Pero ¿dónde está la Liga de la Justicia?

La respuesta es sencilla, la Liga no está enterada, no debería, puesto que la misión en la que participa la Task-Force X es secreta, nadie estaba enterado (quizá Batman, recordemos que al final de Escuadrón Suicida, le revela a Waller que conoce sobre sus operaciones), segundo, el plan para detener al villano Starro no era lo principal, sino mantener escondida esa conexión y tercero y más importante, enviar a la Liga de la Justicia sería muy peligroso y pondría en riesgo la misión.

Esto último explicaría las razones por las que el Escuadrón Suicida está compuesto por personajes de menor poder o al menos no son dioses o héroes con súper poderes o alienígenas, son simplemente una partida de antihéroes que quizá cuentan con mayor carisma que la propia Liga, salvo desde luego Flash y Shazam y en otro momento, Linterna Verde.

Pero ojo, no podemos pasar de lado, ya que el personaje de Amanda Waller es uno de los más intrépidos e inteligentes, no debería causarnos sorpresa el hecho de que integre en sus filas a villanos que le pueden hacer la vida de cuadritos a Batman, Flash e incluso al propio Superman.

En todo caso no puedes perderte la nueva cinta de acción de DC, que como indicamos anteriormente es una auténtica “carnicería”, no por nada cuenta con clasificación R (al igual que el Joker) y aderezada por ver compartir el plato a gente como Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, la joven actriz Daniela Melchior, desde luego, Viola Davis, Jai Courtney y Joel Kinnaman y sin dejar de lado la actuación del mexicano Joaquín Cossío y la voz inolvidable de Sylvester Stallone en el personaje de King Shark (seguro lo amas o lo odias).