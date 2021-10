Tiktoker muestra su "humilde" despensa básica y lo tunden en redes | VIDEO

TikTok es una plataforma donde los usuarios suben videos de todo tipo, desde videos bailando, trends, como consejos o experiencias vividas. En esta ocasión un tiktoker que se hace llamar “Soy Mirrey” subió un video donde compartió lo que se gasta haciendo su “despensa básica”, situación que no sentó muy bien entre los usuarios, ya que al final del comprobante se puede ver que gastó más de 9 mil pesos en el supermercado.

Desde que el tiktoker subió el video a su perfil causó furor entre los usuarios, ya que entre la lista de víveres que compró se encontraban aguas de casi 100 pesos, carne que el kilo alcanza los 10 mil pesos, situación que fue la que ocasionó una serie de críticas.

“Últimamente me he esforzado por ser más humilde, entonces me lancé al super yo solo, y la neta fue una experiencia increíble”, dijo el usuario “Soy Mirrey” en el video; esto considerando que los conocidos como “mirreyes” se caracterizan por llevar una vida llena de lujos ya que son ricos o de familias millonarias.

Pero eso no fue todo lo que hizo enojar a la gente de la red social, ya que no solo se atrevió a poner que iba a comprar una despensa básica, sino que de paso cuando era momento de pagar confirmó que esperaba que fuera más elevada la cuenta, "pero tan solo fueron 9 mil pesos".

La reacción de la gente

Después de demostrar todo lo que compró en el super, la gente se hizo presente, tanto que ya cuenta con más de 600 mil likes y cerca de 5 mil comentarios, donde se encontró un poco de todo, desde personas que lo criticaron por gastar así su dinero, como otros que lo tomaron a broma y le hicieron segunda.

Entre los comentarios se pueden encontrar algunos donde le preguntan que hará cuando se le acabe el dinero o personas que lo retaban a hacer su despensa con tan solo mil pesos cada quince días. Una usuaria le explicó que con esos 9 mil pesos ella hace el súper para tres meses.

¿Quién es Soy Mirrey?

El tiktoker se dedica a subir videos de todo tipo, desde algunas comedias donde explica cómo viven los mirreyes, como algunos otros donde muestra el apoyo a las marcas mexicanas; pero también deja ver sus lujos al mostrar su colección de tenis caros o de zapatos de marcas italianas, por lo que este video podría ser una parodia, mismas donde exagera la forma de vivir de los ricos.

Te puede interesar: Le piden que use cubrebocas en el vuelo y amenaza a todos: "¡Te voy a romper el cuello!"