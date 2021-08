Roberto Palazuelos habla sobre el cáncer de huesos de su padre: "Ya está muy avanzado" | VIDEO

En enero de este año, Roberto Palazuelos reveló que a su padre le diagnosticaron cáncer de huesos. En aquel entonces, el actor mencionó que su progenitor estaba tomando el respectivo tratamiento para combatir la enfermedad.

Ahora, el empresario mexicano de 54 años habló sobre el estado de su salud de su papá, Roberto Palazuelos Rosensweit, quien tiene 80 años. Durante una entrevista para el programa 'De Primera Mano', comentó que hace poco estuvo con él y lo vio débil, pero consciente.

¿Cómo se encuentra su padre?

"Muy lúcido, estuve con él la semana pasada en su despacho y brillante el viejo. Un poquito débil físicamente, pero su mente está impresionante", expresó 'El Diamante Negro'.

Roberto Palazuelos, quien el mes pasado presentó su línea de ropa con frases como "Mirrey is the shit" y "Quiérete rey", agregó que el cáncer está muy avanzado, pues no sólo está en sus huesos, sino también en la sangre.

"El cáncer está controlado, pero no se va a poder detener, ya está muy avanzado, está en los huesos y en la sangre, pero sí se lo van a poder controlar unos buenos años", le dijo al programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Previo a la charla con el actor y empresario, la chef Susana Palazuelos, tía de Roberto, comentó que su hermano ha reaccionado bien al tratamiento y que ha salido adelante gracias a su optimismo.