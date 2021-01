Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres dan positivo al COVID-19; dicen estar estresados y confundidos

El mundo del espectáculo cada vez reporta más contagios del COVID-19 y en esta ocasión los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres anunciaron que dieron positivo a la enfermedad respiratoria.

Fue a través de las historias de Instagram de Rivera Torres que informó que se han estado realizando pruebas de manera constante para asegurarse que están bien y así no poner en peligro a sus familiares y amigos cercanos.

"Regresamos de viaje porque tenemos familia que está hospitalizada por un problema gastrointestinal. Hemos estado haciéndonos pruebas de COVID cada 3 días para checar que estemos sanos y no poner en riesgo a nadie. Fuimos a una prueba el martes pasado, regresando del viaje, y salimos negativo. Nos hicimos otra el domingo y en la segunda prueba todos negativos, excepto Eduardo: positivo", explicó la conductora.

Tras las últimas pruebas parece ser que Eduardo ya no tiene el nuevo coronavirus, pero sí Sofía. A pesar de que no ha presentado síntomas, ambos se mantendrán aislados hasta que se vuelvan a practicar la prueba.

Asimismo, explicó que la situación tiene a la pareja estresada y confundida:

"Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente".