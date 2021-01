Horóscopos: Conoce lo que MARTE tiene preparado para tu SIGNO este 5 de enero del 2021

El segundo día de la semana y esta energía es para que sigas con el pie derecho, pero ¡ojo! también te advertimos sobre algunas cosas que probablemente lleguen a tu vida y de otras con las que debes de tener cuidado. No dudes en leer lo que los astros tienen preparado para ti.

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, debes entender que eres parte de un equipo de trabajo, siempre será así, independiente que hagas un trabajo en solitario, siempre necesitarás gente que te apoye o que esté contigo en el proceso de tu creación, venta, idea, entre otros. Recuerda que no puedes hacerlo todo tú solo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Quienes se dedican a los negocios tendrán la oportunidad de hacer un excelente trato que les reportará muchos beneficios en el futuro, así como también les abrirá otras puertas para hacer más acuerdos a largo plazo. Hoy es el momento ideal para hacer esa llamada o tener ésa plática pendiente.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El reflexivo géminis está necesitando de suma urgencia alguna especie de guía que le ayude a caminar con mayor seguridad por el terreno que está pisando en este momento. Debes pensar en alguna persona que pueda ayudarte y brindarte los mejores consejos para actuar.

Cáncer (22 junio-22 julio)

El trabajo se encuentra estable, es probable que tengas que tomar opciones importantes en esta materia, pero no aún, necesitas que pase un poco de tiempo para ello. Ten fé y paciencia que todo se está acomodando a tu favor.

Leo (23 julio-22 agosto)

Estás comenzando a tranquilizar esas tensiones que estabas teniendo, además de eso estás centrando tu vida y tomando mayores responsabilidades en tu camino profesional, lo que será muy bueno para tu futuro en este ámbito, y eso es en lo que debes estar concentrado.

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Una persona te ofrecerá un trato muy bueno el día de hoy, debes considerar el aceptar la oferta. No dejes de darle emoción a la relación o al amor en general, recuerda que esto es algo fundamental para la conquista y para mantener una unión que puede durar mucho tiempo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No es momento de tener miedo a la aventura, debes tener el arrojo suficiente como para tomar esa opción que te está provocando temor, ya que sientes que es demasiado arriesgado, pierde el temor a lo que sea y arriésgate para poder entrar en el ámbito que podría hacerte ganar.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Dar un salto de fe y lanzarse al vacío sin tener la seguridad de que las cosas van a resultar bien parece ser algo solo para quienes no temen tomar riesgos en la vida, pero esto no es algo lejano para ti, ya que debes comenzar a darte cuenta que toda nuestra vida ha sido eso, tomar riesgos sin saber lo que sucederá mañana, no tengas miedo a ello.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Muchas veces cuando se termina una relación quedan algunas dudas que deben ser aclaradas con el tiempo, es probable que alguien del pasado vuelva para preguntarte ciertas cosas que no le quedaron claras cuando se separaron, responde solo lo que quieras decir, piensa bien si quieres volver a verlo, pero si ya ha pasado tiempo, y estás mejor sola (o) así deja las cosas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Una mujer quiere decirte algo importante y que necesitas saber cuánto antes sobre una persona que quieres, es probable que alguien te haya mentido o que aún lo esté haciendo, no dejes de escuchar a esta persona, ya que no tiene malas intenciones, es mejor que le des la oportunidad de hablar, ya que esa información puede ser muy importante para ti.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Los Acuario que estén viviendo un distanciamiento con su pareja y quieran recuperar a esta persona tienen que comenzar a buscar la manera de volver a atraer a esa persona hacia sus brazos, no sirven los intentos que ya has hecho, están probados y comprobados por ti, si no resulta el volver a reconquistar a tu pareja, siempre te quedará el consuelo que no te diste por vencido.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis merece tener un día para preocuparse de sus asuntos personales y no preocuparse tanto de las cosas que opinan los demás, date el espacio para salir de tu casa y pasar un día a solas. Recuerda que siempre es mejor tener un momento para ti mismo y en el que podrás encontrarte. Reflexiónalo.

Frase del día:

"La locura es aquella enfermedad que sólo nos amenaza cuando ya sus uñas se han alojado en las entrañas, de modo que pelear contra ella es también despedazarnos el vientre, oprimirnos los pulmones, perder el miedo a la muerte como se pierden la inocencia y el amor"

Xavier Velasco; Diablo Guardián.