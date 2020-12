Horóscopos 2021: Aquí las predicciones para cada SIGNO ZODIACAL en un año de cambios

La energía cambia mucho, y desde finales de este año empezarás a sentir la llegada de un nuevo ciclo que trae nuevas lecciones, nuevas inquietudes y nuevos temas de conversación. Muy diferentes a los que nos ocuparon durante 2019 y 2020, la agenda astrológica cambia por completo y aunque se siente como un alivio, también nos tocará arreglar otras áreas de nuestra vida que dejamos algo olvidadas en este tiempo.

Son doce meses que nos van a pedir abrir la mente a nuevas ideas y a terminar de romper paradigmas, incluso a nivel mundial y desde instituciones que llevan mucho tiempo rigiéndonos como sociedad. Nuestro espíritu de aventura va a estar muy encendido, para muchas personas este será un año de viajes al extranjero, incluso de migraciones y cambios de residencia.

Aries

Foto: El Heraldo de México

¡Atención! Arianos y arianas, esto es todo lo que tienen que saber sobre lo que les depara el 2021. Aunque el 2020 fue un año complicado, las cosas pueden dar un giro radical para ustedes. Transitarán el siguiente año repleto de cambios, experiencias enriquecedoras y desafíos. Todos condimentos indispensables para la vida de un nativo de este signo.

Aries en el amor

Todos los arianos estarán mucho más enfocados en su conocimiento y crecimiento personales que en cultivar y trabajar las relaciones con los demás. Si están solteros: Si algo los caracteriza es su capacidad innata para seducir y encantar a los demás. Que sumada a cierto aire de indiferencia y superioridad que emanarán los Aries este año próximo, serán muy hipnóticas.

Si están en pareja: Será un año sin grandes problemas para Aries en la pareja. Pero sí hay que destacar que por momentos necesitará mucho aire e independencia para abocarse a sus proyectos.

Trabajo y dinero

Este será un año excelente para Aries, pues le llegará pronto el reconocimiento que esperaba y aún más, el dinero también llegará y las ganancias se multiplicarán. Pero debe tener paciencia y no desgastarse en batallas que no forman parte de su guerra. Retirarse de peleas estériles y no responder a agresiones de personas que desean hacerlo reaccionar.

Salud para Aries

Aunque es un signo que no se detiene nunca, debe darse unas pausas porque tanto su cuerpo como su mente necesitan descansos y cuidados para funcionar de forma óptima y acompañarlo en sus proyectos. Ahora ya lo saben, a cuidarse bien y echarle ganas para que el 2021 sea un excelente año.

Tauro

Foto: El Heraldo de México

Este año ha logrado mover el piso de las personas en todo el mundo, aunque el 2021 puede significar levantarte de los tropiezos no será así para Tauro pues se avecinan retos grandes en su vida y que estarán llenos de aprendizaje. Para las personas bajo el signo de Tauro el 2021 llegará una gran oportunidad de trabajo que te mantendrá ocupado todo el año. Aunque es importante buscar un balance en tu vida personal, pues por ello un gran amor podría escapar de tu ajetreada vida.

Este año estará lleno de reconocimientos para ti, sobre todo en lo relacionado con lo laboral y es que tus compañeros apreciarán lo que has realizado y te verán como un sujeto de confianza. Si estás comenzando debes poner mucha atención, la presencia de una mujer te abrirá las puertas en lo profesional.

Disfrutarás más que nunca la compañía de tus amigos y conocerás gente nueva que puede abrirte las puertas de oportunidades laborales más adelante. Si estas soltero, las amistades que hagas este mes podrían ayudarte en lo emocional más adelante. El 2021 traerá inspiración para aquellos profesionales dedicados al arte y la escritura; además, los estudiantes de ciencias sociales verán beneficiada su productividad. Si se tiene un negocio relacionado con la belleza, este mes será fructífero para ellos, lo que será ideal para crecer y comprar nuevas herramientas.

Tauro te sentirás más tranquilo que nunca y comenzará a comprender a las personas que lo rodean. Algunos amigos podrían acercarse por un consejo debido a problemas de pareja, aunque se deber ser cauteloso pues se acercarse demasiado podrían culparlo de cosas que no tienen que ver con él.

Géminis

Foto: El Heraldo de México

Si eres de las personas pertenecientes al signo de GÉMINIS, nacieron entre el 21 de mayo y el 21 de junio, déjanos decirte cómo te irá en salud, dinero y amor en este nuevo año de vida.

Géminis en el amor

El 2021 será una excelente oportunidad para que pierdas al medio al compromiso y decidas dar el siguiente paso en tu relación sentimental si es que te encuentras en una. En caso de estar soltero, este nuevo año lo podrás utilizar para conocerte y saber qué es lo que más disfrutas de la vida; recuerda que NO necesitas de otros para ser feliz y hacer lo que realmente te gusta.

Trabajo y dinero

Sabemos que eres una persona sumamente organizada para tus gastos e inversiones, por ello, la mayoría de tus negocios tienen importantes frutos; este año continuarás con el buen olfato de negocios y se presentarán varias oportunidades. No tendrás problemas de DINERO durante gran parte del año; incluso te tenemos que decir que a mediados de 2021 podrías ver incrementados tus ingresos, los cuales disfrutarás con mayor ganas en los últimos meses.

Salud

Vienes de un año difícil en temas de salud, sin embargo, este nuevo inicio no tendrás de qué preocuparte ya que no será problema. Busca aprovechar tu buena salud realizando ejercicio y dejar de lado tu vida sedentaria. Será difícil iniciar, pero los resultados te encantarán. Dile adiós a los excesos que tengas y goza de tu buena salud.

Cáncer

Foto: El Heraldo de México

Tienes una sensibilidad especial que te irá muy bien ante el clima de cambios que nos depara este 2021. Tienes una inteligencia especial que te hace capaz de detectar las emociones y las necesidades de los que te rodean. Eres consciente de esta capacidad sensitiva y eso hace que muchas veces reprimas tus propias emociones por miedo a exponerte, por temor a mostrarte vulnerable y que otros se aprovechen de tus debilidades.

Tu intuición sabe de la importancia de los sentimientos y lo personal en el día a día y por eso te proteges y te contienes. Urano en Tauro hará que te liberes, que conectes con tu interior y decidas mostrarte tal cual eres, es por eso que aquí te decimos lo que los astros te tienen deparado para este 2021.

En la salud

Esto va a suponer un paso importante en una serie de cambios en tu manera de ser que están por llegar a inicios del 2021. Si sigues reprimiendo cosas, las cuales se acabará convirtiendo en una lucha interna que solo te traerá angustia, por lo que deberás superar esto para progresar, afortunadamente la fuerza de Urano, la cual te traerá cierta liberación, aprovéchalo y despréndete de costumbres que no estaban yendo bien. Necesitas una nueva manera de relacionarte y comunicarte con tu entorno.

El planeta Saturno en el independiente Acuario hará que empieces el año con ganas de sanar, el cuerpo te pedirá parar, alejarte un poco y contemplar de lejos. Esta introspección de principios de año no es para que te encierres en ti misma y ya, sino como un proceso de curación, de pensar qué quieres para el año que tienes por delante, cuáles son tus sueños reales, es momento de romper con hábitos y relaciones que no funcionan. Tendrás que hacer repaso y, sin miedo, cortar de raíz aquello que no te esté dejando avanzar.

En el dinero

Ten en cuenta que con Urano se activa la creatividad, no te guardes las ideas solo para ti. Estás acostumbrada a no exponer tu imaginación ni tus proyectos por miedo al rechazo o al qué dirán. Esta creatividad junto a tu inteligencia emocional son muy buen combo para que empieces a sentirte más segura. Confía en tus capacidades más profundas y ya verás que en este punto es cuando conseguirás establecer relaciones reales con amigos.

La activación de la creatividad por parte de Saturno y Júpiter irá en tu beneficio si estás en un trabajo donde se premia la imaginación, si por el contrario no hay espacio para ella puedes acabar sintiendo estrés y frustración. Intenta que esta creatividad tenga salida por otros lados. Busca la diversión ya sea en hobbies o algo que te haga disfrutar.

En el amor

Cáncer, llevas un tiempo causando fuerte impacto allá por donde pasas, buenas sensaciones, tu búsqueda continua por la conexión emocional hace que te sientas muy a gusto en el juego de la seducción, dar y recibir, jugar, tantear los sentimientos de unos y otros. Ya este último año has puesto mucha atención en los temas del corazón, y decirte que esto va a continuar este 2021, ya que Plutón va a seguir en tu área de las relaciones. Será un inicio de año fuerte en lo pasional y la intimidad. No vas a tener miedo por romper lo que ya no te atrae, y vas a abrirte a nuevas formas de relacionarte y amar.

Entre finales de enero y casi todo febrero, será un momento de cierto bloqueo. Justo cuando creas que estés avanzando y sanando llegarán ciertas dudas y confusiones en las conexiones con los demás. Mientras que, en noviembre Marte, el planeta de la acción, estará en tu área del amor. Vas a estar espléndida, magnética, de querer dar y recibir sin parar. Si por aquel entonces no tienes a nadie ocupando tu corazón estate preparada para el romance.

Leo

Foto: El Heraldo de México

2020 llegó con una conjunción que ha estado gobernado todo el tiempo entre los planetas Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio y que nos ha recordado que las estructuras sociales y económicas se estaban desequilibrando completamente, que no somos invencibles y que de alguna forma, nuestra vulnerabilidad es más grande de lo que teníamos pensado. Afortunadamente eso ya está cambiando gracias a la conjunción de Júpiter y Saturno sobre Acuario y la nueva alineación planetaria.

Aunque no has terminado el año como hubieras querido, Leo, todo hubiese podido resultar peor, por lo que te sugerimos mejor, ni quejarte. Estamos en un momento crucial de la vida, donde cualquier cosa puede significar un cambio grande y darle la vuelta a todo, desde cero. Aunque has dejado atrás a algunas personas importantes en tu vida, se puede decir que tu poder de atraer lo que quieras sigue intacto y que según las cosas que te atrevas a soltar, serán las mismas que podrás recibir.

En el amor, dinero y salud

Hay una oportunidad de un gran compromiso. Si ya tienes pareja, lo más seguro es que vayan a dar el siguiente paso y si no, lo mejor que puedes hacer es aceptarte y amarte a ti mismo. Cuanto más te quieras, más te querrán y atraerás mucho amor a tu vida.

Aunque eres un líder nato, tu obsesivo cuidado con tu autoimagen puede orillarte a querer dirigir a tu pareja, es decir, explicarle cómo y en qué tono debe decirte las cosas, cómo vestirse para salir contigo, etc. ¡Relájate! Recuerda que son dos personas compartiendo, no sólo tú y los aplausos.

Que a ti te guste el dinero, no es ningún secreto. Hay que recordar, que a Leo le gusta dar órdenes, pero no recibirlas. Por eso, si Leo no está conforme en su trabajo actual, buscará moverse a un puesto más alto en 2021. No desesperes Leo, recuerda que la paciencia es una virtud. Tus habilidades te abrirán el camino que pensabas cerrado.

Los nativos de Leo suelen ser personas que se preocupan de sí mismos tanto por fuera, como por dentro. Y después de una crisis sanitaria, por la que estamos atravesando, no es de extrañarse que los Leo quieran salir despavoridos al gimnasio o al nutriólogo. Este 2021 Leo será uno de los signos que busquen el contacto con la naturaleza y con ello la sostenibilidad. Buscará la salud emocional y espiritual y será más cauteloso con la salud física.

Virgo

Foto: El Heraldo de México

Amigas y amigos, tú que eres del signo de Virgo, vas a experimentar cambios muy interesantes en tu vida, sobre todo en materia emocional, ya que si no tienes pareja, vas a estar muy cerca de tenerla. Esto se debe a la presencia de Júpiter, quien está justo dentro de tu constelación y eso ayudará para que puedas tener unos meses fantásticos y de mucho amor.

El otoño, la época más complicada

Sin embargo, cuando llegue el otoño vendrá una época complicada, ya que cambiará la situación y tendrás que ser muy inteligente para poder conservar tu relación de buena forma. Este será el aspecto más importante a destacar en este 2021, ya que en materia económica y laboral te presagiamos un excelente año, ya que eres una persona muy trabajadora y eso te ayuda a conseguir tus objetivos.

Uno de los indicativos más interesantes que se perfilan para Virgo es que al ser una persona muy dedicada a su trabajo, los dividendos pueden llegar en un ascenso o incluso cambiar a un trabajo con mejores oportunidades. Tienes todo para reventarla en este 2021 Virgo, porque tienes todos los elementos de tu lado para disfrutar de una estabilidad emocional, económica y laboral importante.

Libra

Foto: El Heraldo de México

Estamos en una época en la que todas las personas han tenido que reflexionar sobre su andar en el mundo. En tu caso, eres uno de los signos que más tendrá que hacerlo durante este 2021. Habrá muchos retos que encarar en el nuevo año. Uno de los más importantes viene en materia económica, ya que se avecinan cambios importantes, como un cambio de trabajo o un aumento de salario. Tu sabiduría y la organización de tus tiempos te darán la clave para lograr tus objetivos.

En el amor, este 2021 vas a tener una tranquilidad importante. Si tienes una pareja tendrán estabilidad. Si no la tienes, estarás tranquila, pero llegará alguien que posiblemente sea el complemento para tu camino. Otro aspecto muy importante que no debes dejar de lado es el de la familia. Recuerda que la base fundamental de tu formación como persona es tu familia y nunca la puedes dejar a un lado o mandarla a un segundo o tercer plano. Ojo con eso, Libra.

Escopio

Foto: El Heraldo de México

Este 2021 te dará la oportunidad de emprender ese proyecto que has estado planeado durante años. Esto te permitirá crecer en lo económico, ya que conseguirás apropiarte de algunas cosas materiales de valor, la mejor etapa serán los últimos dos meses del año ya que se verá cristalizado todo tu esfuerzo. Sin duda, será un 2021 lleno de abundancia monetaria.

Decisiones correctas en el amor

En el ámbito amoroso también enfrentarás nuevos cambios, hay decisiones difíciles por tomar, pero que te dejarán muy satisfecho. Pero antes de emprender una nueva relación sentimental, tienes que conocer previamente a la persona.

Tu vida en pareja se puede estabilizar con una relación o prestarás atención a algunos prospectos que todavía tienes en la cabeza. Sin duda, deberás llegar a un punto de acuerdo con ambas partes. Aquí es donde tendrás que decidir de manera correcta, pues se trata de cambios radicales en tu ser.

Es muy probable que cierres el año terminando un ciclo amoroso o despidiéndote de una historia de amor por la que atravesaste varios años.

Amor propio, tu salud

La estabilidad económica te brindará un poco de tranquilidad, pero también muchas presiones. Deja de preocuparte por los demás, y enfoca tus energías en ti mismo. Esto te permitirá tener ese balance saludable que tanto has deseado.

No te excedas con aquello que te gusta, como los dulces o el alcohol, ya que podrás pasar un mal momento como consecuencia. Poco te importará lo que digan de ti, pero sabes que haces lo correcto, y eso será lo mejor para conseguir librar el año con buena salud.

Para algunas, 2021 será un año de cosechar todo el trabajo interior que vienen haciendo para transformarse y resonar con un nuevo estilo de pareja, uno más elevado y afín. Y para otras, el año que les exige romper con esa relación que no es más que una zona de confort, una mera pantalla social.

Los movimientos sociales van a cobrar muchísima fuerza en todo el mundo, las mujeres tendremos un papel muy importante en las reformas y reestructuras que vienen de camino, y en los cambios que iniciaremos nosotros como sociedad. La sororidad será mucho más que una palabra de moda.

Sagitario

Foto: El Heraldo de México

Lo primero que debes hacer pare recibir todo lo que los astros tienen para tu más alto bien, es abrir la mente, deja de pensar en el futuro y olvídate de los errores del pasado. Recuerda que el futuro tan sólo es una posibilidad dentro de miles opciones. No temas salir de tu zona de confort, recuerda que Sagitario es el signo de la conciencia superior y debes prepararte en éste 2021 para saca todo tu poder astral.

Todo el 2020 te estuvo preparando para que seas consciente de que todo lo que deseas está en tu interior, el mensaje de tu Yo superior es que no temas más, todo lo posees, todo lo eres y todo lo crearás, deja de poner el miedo como pretexto para no evolucionar. Tienes que aprender que no puedes controlar todo y que tú solo no debes cargar con todo el paquete, para Febrero ésta situación te llevará al límite, sin embargo deberás ser disciplinado.

En la Salud, Dinero y Amor

Debes atender los problemas de espalda provocados por el estrés, pero recuerda que ninguna medicina es milagrosa sino cambias de hábitos y sino eres constante en tus tratamientos. También es necesario que comiences a dejar tu vida sedentaria poco a poco, organízate para que puedas llevar una alimentación balanceada, dormir lo suficiente y vivir sin estrés.

Éste 2021 júpiter será quién guie tus finanzas, por lo que tendrás la bendición de que nunca te faltará dinero en tu cartera, recuerda que debes ahorrar para una situación que se viene como bomba en junio, pero no te alarmes, puede ser dinero para una gran inversión de negocio o algún imprevisto familiar, si te preparas desde ahora, no tendrás ningún dolor de cabeza.

Al fin podrás ver resultados de algo en lo que habías invertido tiempo, dinero y mucho esfuerzo, aunque todas tus esperanzas estaban rotas, a partir de Abril podrás visualizar ese sueño que tanto habías imaginado, sólo mantén los pies de la tierra. Júpiter es el planeta de la suerte y el éxito, esto significa que tus esfuerzos deberían finalmente dar fruto. El impacto del "Gran Benefactor" del zodíaco te llevará hacia un destino mejor.

Sin duda alguna, el 2021 será un año lleno de amor propio, el más importante y el que más debes trabajar, ya que te has olvidado tanto de ti mismo que esto te ha traído problemas y sufrimiento. A partir de ahora, no habrá nada que te detenga y debes comprender que te tienes a ti mismo siempre y tu eres el amor de tu vida.

Sin embargo, con éste crecimiento de amor propio, en octubre estarás en una plenitud que envidiarán hasta tus amigos más cercanos, sé cuidadoso en quién confías porque el romance estará rondándote. No temas a entregarte pero sé muy estratégico.

Capricornio

Foto: El Heraldo de México

No importa lo que digan, ni lo que hayan pasado los capricornios en el caótico 2020, este 2021 será su año, pues tras un largo período donde todo parecía ser esfuerzo y confusión en la vida de la cabra zodiacal, todo comienza a aclararse y a tomar forma.

Será un año de consolidación en todos los aspectos y de recompensa por la paciencia y la capacidad de adaptación que los nativos Capricornio han demostrado durante mucho tiempo. El no bajar los brazos y confiar más que nunca en sí mismos serán las claves del éxito en este año que promete ser fantástico.

Capri en el amor

Si están solteros: Al comenzar el año, la mayoría de los solteros de Capricornio estarán deseando disfrutar de las oportunidades de conquista que se presentan sin tomar nada demasiado en serio, pues tendrán sus energías puestas en sus proyectos profesionales casi de forma exclusiva. Pero con el correr del año, tendrán ganas de volver a sentirse acompañados y queridos, y abrirán la puerta a algo más.

Si están en pareja: Bajar las expectativas y dejar la crítica de lado respecto a las actitudes de su pareja en este tiempo, son las claves que traerán armonía al vínculo durante todo el año. Muchos Capricornio que llevan un tiempo de relación se sentirán lo suficientemente a gusto como para pensar en casarse o convivir y pasarán así a una etapa más solida de la relación en la que reinará la comunicación y también habrá pasión y placeres compartidos.

Si algo caracteriza a las cabras es su capacidad de esfuerzo y trabajo duro, así como su constancia y este año esas cualidades estarán potenciadas al máximo. Esta actitud de liderazgo sumada a un gran plan de negocios aseguran que los resultados esperados comienzan a llegar en este período.

Versátil y dispuesto a modificar sus planes sobre la marcha, Capricornio estará en condiciones de resolver cualquier dificultad laboral que pueda presentarse en este período y contará con la colaboración de un buen equipo de trabajo que ha sabido formar en tiempos anteriores.

Salud para las cabras

El año se presenta muy bien para los capricornianos en materia de salud y en gran medida esto se debe a la actitud optimista que adoptarán las cabras en esta etapa. Es importante que no pierdan de vista la necesidad de descansar y hacer deporte para liberar tensiones y que procuren ser equilibrados en su alimentación para mantener las defensas altas durante todo el año.

Acuario

Foto: El Heraldo de México

Para Acuario se aproximan grandes cambios y serán constantes durante 2021, y esto se debe a que Saturno tendrá una fuerte influencia sobre este signo del zodiaco. Pues llegará para poner solución a decisiones del pasado. Este año Acuario deberá tomar decisiones fuertes y firmes sobre su vida personal, con ello se liberará y verá crecimiento. Esto sucede porque Saturno es considerado el planeta del “karma”.

Para las personas bajo el signo de Acuario este mes será de reflexión económica, y es que se alejarán del consumo pensando en los beneficios que podría traer a su economía. Aunque no olvidan las necesidades que se tienen como seres individuales. Podrías experimentar un cansancio extremo por todas las dificultades del año anterior, deja de lado las preocupaciones y pon especial atención a tu salud. No dudes en hacer una cita con tu médico.

Durante este año Acuario podría sentirse más alegre de lo habitual y ver su entorno como algo positivo ante las adversidades. La energía de este signo y entusiasmo contagiará a quienes lo rodean y además le ayudará a comenzar un nuevo negocio, estudio o deporte. Algunas relaciones de familia, amigos o pareja no estarán funcionando este mes. En el caso del amor, es momento de reformular las metas con quienes se encuentra a su lado, siempre bajo comunicación y respetando los panes individuales.

Piscis

Foto: El Heraldo de México

Pese a que el 2020 fue un año bastante complicado, en unos cuantos días estaremos celebrando la llegada del 2021 y con ello la oportunidad de renovarnos para lograr todos y cada uno de nuestros objetivos. Si eres de las personas pertenecientes al signo de PISCIS, nacieron entre el 19 de febrero y el 21 de marzo, déjanos decirte cómo te irá en salud, dinero y amor en este nuevo año de vida.

Piscis en el amor

Este nuevo año será un excelente oportunidad para que aprendas a amarte y respetarte a ti mismo, esto te permitirá a crecer personalmente y alcanzar todos tus deseos. Si eres de los PISCIS que tienen pareja este 2021 será un año en el que confirmarán su relación y posiblemente se atrevan a dar el siguiente paso que les ayudará a consolidad lo suyo.

En caso de estar soltero dejarás de buscar a la persona de tus sueños y comenzarás a conocer más a fondo con quienes te relacionas; se abrirá una puerta para el amor.

Trabajo y dinero

Todo lo que trabajaste y esforzaste por conseguir el trabajo de tus sueños se verá recompensado en este nuevo año de vida. Es muy posible que llegue un ascenso o una nueva oportunidad laboral. Analiza todas las oportunidades que se te presentarán y elije la que más te convenga.

Salud

Pese a que gozarás de una buena salud en varios meses del año te sentirás agotado y cansado por lo que tienes que descansar para recargar energía. Evita los excesos y comienza a llevar una vida más sana comiendo bien y realizando ejercicio. Deberás acudir al médico de manera regular para que veas los avances.