Disney Plus: De esta manera Loki viajará a través del tiempo durante su serie

La nueva serie Disney Plus es oficialmente parte de la nueva fase del MCU, y será una de las primeras en llegar a la plataforma de streaming junto con WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier que por fechas de estreno se le adelantaron.

Como es el caso de todo lo relacionado con Marvel, muchos detalles que rodean la nueva producción se han mantenido en secreto, pero gracias al clip que se presentó en la reunión mencionada, el cual fue compartido en las redes sociales del estudio, sabemos muchos detalles sobre lo que ocurrirá en la serie, especialmente relacionados con los viajes en el tiempo.

Como sabrán, en Avengers: Endgame los superhéroes tuvieron que usar su ingenio para poder vencer a Thanos. Al comienzo de la película intentan quitarle las Gemas del Infinito, pero estas ya habían sido destruidas.

Así es como, luego de cinco años, una rata se arrastra sobre una máquina que permite a las personas viajar a través del Reino Cuántico y libera accidentalmente a Ant-Man, quien había estado atrapado allí por años, aunque siente que solo han pasado cinco minutos. Con su ayuda, los Vengadores pueden viajar en el tiempo y recolectar todas las gemas para deshacer el daño causado por el villano.

Loki seguirá esta línea puesto que el protagonista escapó con ayuda del Teseracto, el cual usó para teletransportarse con rumbo incierto, y al parecer la serie lo mostrará luego de ser arrestado por una organización conocida como Time Variance Authority, que se encarga de hacer seguimiento a las diferentes líneas de tiempo y universos en el multiverso de Marvel que será explorado con mayor cantidad de detalles en la Fase Cuatro de la franquicia.

De acuerdo con los primeras imágenes, Loki llega a un desierto después de usar el Teseracto en Nueva York, rápidamente, conocemos a la TVA (Time Variance Authority), que es esa organización que se encarga de mantener el orden en las líneas de tiempo y universos.

El encuentro de Loki con Mobius M. Mobius, personaje interpretado por Owen Wilson, da a entender que la TVA ya tenía en la mira al Dios del Engaño puesto que él da una introducción al villano sobre el lugar en el que se encuentra y por lo que dice sabemos que está familiarizado con el actuar de Loki ya que sabe que le gusta hablar de más.

Además, mientras está arrestado lleva un collar en el cuello que aparentemente le inhibe sus poderes, pero no sabemos si tiene algún otro efecto que no sea el de evitar que escape. Otras escenas sugieren que logra salir de allí, ya sea porque se lo permitieron o porque realmente escapó.

Mientras todavía tenga el Teseracto, puede abrir portales a cualquier dimensión, dándole la libertad de ir a donde quiera. Por ahora entendemos que el “truco” o el cómo para que Loki recorra diferentes momentos en la historia depende de este objeto, o de lo contrario no podría hacerlo.