WandaVision: ¡Cinco referencias que seguro no notaste en el capítulo 3!

El pasado viernes 22 de enero se estrenó el capítulo tres de WandaVision, la primera serie original de superhéroes en la plataforma de streaming Disney Plus; oficialmente, con este live-action da inicio la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Esta serie narra cómo ha sido la vida de Wanda Maximoff y Vision luego de los eventos de Avengers: Endgame, a quienes vimos enamorarse después de la Era de Ultrón; ambos personajes han decidido ser una familia y vivir juntos, tener una casa y hasta un par de hijos, quienes nacieron en el tercer capítulo.

Sin duda a lo largo de estos tres capítulos de WandaVision hemos visto referencias a series clásicas de la televisión como Hechizada, Mi Bella Genio, I love Lucy o The Dick Van Dyke Show, pero también a los cómics, que al fin y al cabo son el origen de estas historias desarrolladas por Disney.

Mira ahora el tercer episodio de #WandaVision, de Marvel Studios, a color. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/rru5KVeY5x — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) January 22, 2021

¿Viste estas referencias?

Ya en los episodios previos hemos visto referencias a Industrias Stark o a Hydra, y evidentemente, estos guiños no podían faltar en el tercero, así que presta atención:

1. Los hijos de Wanda y Vision, Billy y Tommy sí existen en los cómics; sus nombres de superhéroes son Wiccan y Speed, quienes más tarde forman parte de los Jóvenes Vengadores. Los personajes surgieron entre 2005 y 2006 en las historias de Young Avengers.

2. ¿Recuerdas el comercial de jabón Hydra? A estas alturas ya sabemos de qué va esta malvada organización, pero lo que pocos notaron en el anuncio fue el eslogan "Para cuando quieres escaparte, pero no quieres ir a ningún lado", lo que quizá podría hacer referencia a que todo lo que ocurre en la serie es creación de la imaginación de Wanda. Ya que además, se incluye la frase "Encuentra a la diosa que llevas dentro", que se referiría a que ella aún no libera todo su potencial.

3. ¿Recuerdas las pinturas con las que los personajes decoran el cuarto del bebé? En realidad no es una referencia de cómic, pero sí a alguien que tiene que ver con ellos. Se trata un homenaje al artista Jeremy Simser, quien está trabajando los storyboard de la serie, pero también en los de la película Doctor Strange In the Multiverse of Madness y la próxima serie She-Hulk, las cuales aseguran muchos, estarán conectadas con WandaVision.

4. ¿Por qué actúa tan raro Herb? Vision sale al jardín y nota algo extraño en Herb, pues esta cortando el muro que divide sus patios con una sierra eléctrica, como si estuviera tratando de estapara; y luego, cuando Vision sale a despedir al doctor Stan (¿homenaje a Stan Lee acaso?, Agnes y Herb están platicando y se les nota visiblemente nerviosos.

Luego éstos le preguntan a Vision si Geraldine estaba con Wanda, y justo cuando Herb trata de confesar algo al parecer trascendental, simplemente no lo hace. Aquí hay dos referencias, mucho se ha dicho que Agnes en realidad es Agatha Harkness, la bruja que en los cómics entrena a Wanda quien podría controlar al hombre; la segunda es que Herb trata de escapar de esa realidad a la que está forzado a vivir.

5. Geraldine, el dije, S.W.O.R.D. Ya en los primeros capítulos se había dicho que esta organización secreta que combate amenazas exteriores estaba tratando de contactar a Wanda y en el tercer episodio quedó más que claro con la visita de Geraldine y su extraño dije plateado que alteró a Wanda, ya que era el mismo que tenía el apicultor que salió de la alcantarilla.

Geraldine en realidad es una agente secreta llamada Monica Rambeau que sí existe en los cómics como la primera Capitana Marvel (no como miebro de S.W.O.R.D.). Pero en la serie, es evidente que ella no pertenece al vecindario y por eso Agnes y los demás vecinos no la quieren; seguramente trató de decirle a Wanda que la ciudad está aislada por la organización, pero recordemos que la protagonista la expulsa de su realidad luego de que le recordara que su hermano Pietro murió a mano de Ultrón (referencia directa al UCM) y se ve cómo esta sale volando del domo a un lugar donde esta la base de la agencia.

Habrá que esperar las próximas referencias del capítulo 4 de WandaVision, el cual se estrena a las 02:00 horas (tiempo de México) del viernes 29 de enero.

