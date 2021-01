Regina Peredo, la mexicana que conquistó Bolivia

La modelo y activista Regina Peredo estudia Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Desde chica le encantaban los certámenes de belleza; a los 15 años comenzó en el medio del modelaje y hace un año obtuvo la corona de Reina Hispanoamericana.

Para llegar a esto, pasó por muchos retos, ella nos lo contó:

¿A qué edad decidiste que querías ser parte del mundo de las pasarelas?

A los 15 años iba al gimnasio, ahí conocí a Jorge Maceda, director de Mexicana Universal Puebla, y me invitó a hacer el casting para el concurso. A los dos días mis papás platicaron con él, pero todavía no cumplía la mayoría de edad. Jorge me dijo que me siguiera preparando para que dentro de tres años pudiera concursar. Empecé a tomar clases de pasarela, expresión artística, hacía ejercicio y todas las bases que requiere esta profesión.

¿Cómo fue el proceso para entrar a Mexicana Universal?

Cuando cumplí la mayoría de edad, audicioné para entrar al certamen y me designaron como Mexicana Universal Puebla. Después pasé a la nacional, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Ahí obtuve la corona de Mexicana Universal Hispanoamericana, para representar a nuestro país en Bolivia, donde gané primer lugar, y me nombraron Reina Hispanoamericana.

¿Qué significó representar a México en este certamen ?

Una gran responsabilidad, mi banda representa a todo México. Tengo un compromiso con el mundo de poner en alto el nombre de nuestro país, quiero mostrarles toda la cultura, historia y talento que tenemos los mexicanos. Todos en Bolivia están encantados con nuestra gente, fue una experiencia increíble que disfruté muchísimo, y estoy muy contenta.

¿Cómo es el proceso para elegir los vestidos de noche e indumentaria que portan?

Cada una de las niñas elige a su diseñador, con él estuve trabajando en el boceto y aportando ideas en el diseño, las telas y los colores que quería para mis vestidos.

¿Cuánto tiempo duró tu entrenamiento?

Tuve que dejar la universidad un año y medio para la preparación de Mexicana Universal. Todo el día tenía clases de oratoria, expresión artística, comunicación, baile, fisioterapia, inglés, iba al nutriólogo, psicólogo y al gimnasio. Son muchos aspectos que tienes que perfeccionar, pero fue una experiencia fantástica. Muchas personas piensan que el modelaje sólo es pararte en un escenario y posar, pero no, es un trabajo de mucha perseverancia y paciencia. Había días que ya no quería seguir, porque no tenía descanso, pero mi familia siempre estuvo motivándome.

Después del concurso, ¿cambió tu vida?

Sí, en muchos aspectos, aprendí a creer en mí, hace años no tenía confianza en mí, no sabía bailar, tenía miedo al hablar en público y frente a una cámara. Mi familia y amigos me dicen que ven a una Regina más fuerte, segura y empoderada. Agradezco mucho a mis papás, que me apoyaran en este sueño.

¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?

A ignorar comentarios negativos que algunas personas externan en las redes sociales. En un principio me costó aprender a no darle importancia a las críticas.

¿En estos meses de cuarentena te uniste a alguna iniciativa?

Inicié una campaña internacional llamada "Yo te Escucho", mi objetivo es dar a conocer el maltrato que muchas mujeres han sufrido en sus hogares estos meses de pandemia. Buscamos información y lugares certeros donde pueden denunciar y pedir ayuda.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me encanta viajar y conocer a nueva gente, modelar, hacer ejercicio, ver series con mi mamá y estar con mi familia.

¿Qué tan importante es que una reina de belleza se sume a causas filantrópicas?

Para mí es muy valioso contribuir a la sociedad y aportar a quien necesita ayuda. Mi familia me ha enseñado a ser humana y sencilla.

ISIS MALHERBE

