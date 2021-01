Henry Cavill, ¿El nuevo Capitán Britania? Esto dice Marvel al respecto

De acuerdo con los rumores que apuntan a que luego del estreno Sydercut, Henry Cavill podría pasarse de DC-Warner a Marvel para hacer un papel pensado para él desde hace ya muchos años: El Capitán Britania.

Daniel Richtman es un legendario escritor cinematográfico famoso por "predecir" repartos de importantes películas de Hollywood y asegura que Marvel Studios no dará ningún paso atrás en su fase 4 y que comenzarán a verse nuevos personajes Marvel que tendrán su propio lugar protagónico.

Henry Cavill es uno de los actores más importantes y más cotizados de la actualidad. Y no sólo por su impresionante físico, sino por ser un actor con gran talento y su capacidad para interpretar todo tipo de papeles. Por eso, en recientes días se ha especulado que podría abandonar la capa roja de Superman y ponerse en la piel de un personaje de DC que está inspirado nada más que en ¡él mismo!

De Superman a Capitán Britania

Tras el estreno de Wandavision y que se convirtiera en un éxito, así como la expectativa de las películas que se han visto obligadas a atrasar debido a la pandemia que azota al mundo, Richtman asegura que Marvel ya inició las negociaciones con Henry Cavill.

Sin duda, uno de los ambiciosos proyectos que tienen en la mira, es el superhéroe pensado para Hernry Cavill: Brian Braddock, un joven tímido y estudioso que se convierte en el poderoso Capitán Britania, cuando el mago Merlyn lo cobija para proteger a Gran Bretaña del mal.

De acuerdo con lo que se ha filtrado es que no pueden hacer nada oficial entre Cavill y Marvel hasta que el actor no termine sus compromisos con DC, aunque los fans del protagonista de The Witcher están sumamente emocionados con la noticia.

Hay que recordar últimamente, que están pasando muchas cosas en Marvel, tanto el regreso de Chris Evans como Capitán América tras su "despedida definitiva" en Avengers: Endgame, como el regreso de otros personajes como Quicksilver en WandaVision y otras cosas que se irán revelando.

Mientras tanto, hay quienes imaginan a Henry Cavill como Capitán Britania: el artista digital ApexForm hizo un arte en el que podemos ver al actor con el clásico traje de Braddock en los cómics.