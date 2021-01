Universo Marvel: Filtran imágenes del nuevo traje de Capitán América

Hace un par de días, se dio a conocer, a través de diversos sitios especializados en comics un par de fotografías que revelarían como será el nuevo traje del personaje del Universo Marvel, Capitán América, dicho atuendo aparecería por primera vez en "The Falcon and the Winter Soldier".

El actor Anthony Mackie que diera vida en las anteriores películas a Sam Wilson / Falcon, será partir de ahora el nuevo Capitán América.

La película "Vengadores: Endgame" (2019) significó el final de Steve Rogers (Chris Evans) como Capitán América, ya que decidió quedarse en el pasado junto a Peggy Carter. Aunque recientemente circulo fuertemente la noticia de que Evans estaría negociando con Disney su regreso como en una futura producción.

Filtran imágenes del nuevo traje de Capitán América

Mientras se espera a que se estrene la serie, se han filtrado el aspecto de Falcon con el traje de Capitán América. Al cual se le han realizado pocos cambios en el aspecto del personaje si se le compara con los cómics.

En las imágenes, que fueron difundidas por una conocida marca de juguetes, se puede ver al muñeco de acción con las colores rojos, blancos y azules. Con esta figura se deja claro que el Universo de Marvel pronto tendrá un Capitán muy diferente. Aunque Wilson no está dejando atrás sus raíces como Falcon, pues sigue representando lo que Steve Rogers significa.

Los fans del personaje y de Marvel, esperan que la serie "The Falcon and the Winter Soldier" de Disney + sea tan impactante como promete y que se vea la transformación de Sam. En esta se continuará relatando un parte de la historia que se vio en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, puede que el camino para llevar el escudo y el traje no resulte tan fácil. Pues según las fotografías filtradas desde el set, habrá otro personaje que imitará la patriótica labor de Steve.