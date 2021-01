¡LUNA NUEVA, proyectos nuevos! Conóce tu HORÓSCOPO de este VIERNES 15 de enero de 2021

El miércoles entró la Luna Nueva en Capricornio y esto no es más que un nuevo comienzo para todos los signos, que están preparándose para cumplir sus propósitos de año nuevo. Que si el gimnasio, que si el trabajo nuevo, que si la pareja.. ¡Total que hay un sin número de metas a cumplir!

Lo bueno, que hoy traemos para ti los mejores consejos de los astros para que empieces a trazar, sin duda alguna ése camino rumbo a tu plenitud ¿Te conviene?

Aries (21 marzo-20 abril)

Últimamente sientes que todo te queda grande, Aries. Que tu vida es demasiado para ti y sabes cómo gestionar tus emociones. De hecho sientes cómo que ya no eres el mismo de antes.Has evolucionado y hoy aprovecharás eso para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No dejes que nadie se aproveche de ti y mucho menos ahora, en este momento. Llevas semanas pensando en qué hacer para que sea mejor para todos. Ni te molestes en vengarte de los que no se han portado a la altura contigo. Sólo dedicate a ti, a lo que tú quieres.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Hay algo que te hace estar más receptivo que nunca, Géminis. Estás transformándote por completo y no quieres malos ratos que le resten puntos a lo que has hecho. ¡No más! Eso es parte del pasado y lucharás para que eso ya no vuelva a repetirse. Aprovecha la reciente Luna Nueva para poner en marcha todos esos proyectos.



Cáncer (22 junio-22 julio)

Hoy tienes muchísimas ganas de empezar algo nuevo. Ya sea una relación, un cambio de look, empezar a estudiar algo nuevo o incluso cambiar de trabajo. Te harás muchas preguntas, pero a partir de ahora todo irá en ascenso. ¡Enhorabuena, Cáncer!

Leo (23 julio-22 agosto)

Este es el momento perfecto para empezar a poner en práctica todos los propósitos que apuntaste en un papel el 1 de enero. Es hora de empezar a cuidar tu alimentación y dejar de gastar tu dinero en tonterías.Empezarás a darte cuenta de que tienes que dejar ir todos esos hábitos tóxicos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Con la entrada de la Luna Nueva en Capricornio, tus prioridades cambiaron y te sacaron de tu introspección para que empieces un nuevo capítulo y una nueva historia. Tus relaciones o tus futuras relaciones te traerán muchísimas alegrías. Habrá mucha pasión en el ambiente y más vale que te prepares.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No quieres dramas, Libra. Lo que quieres es vivir el presente y dejarte llevar. No quieres exigirte más de lo que puedes dar, tan solo ir poco a poco. Estás aprendiendo que no eres perfecto y que no es nada sano estarse comparando con los demás.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Hoy has decidido meterte en nuevos proyectos, necesitas empezar a mirar hacia el futuro y a planificar todo lo que quieres hacer. Empezaste el año con ganas de cambios y te estás aplicando para que así sea.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si algo quieres es cambiar lo que sientes en tu corazón para explorar nuevos horizontes. No porque te vaya del todo mal, sino porque tú, como siempre, necesitas probar lo que todavía no has probado. Si tienes pareja, vigila tus discusiones sobre el dinero y los intereses materiales.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Hoy se acentuarán tus dotes de responsabilidad y fortaleza, querido Capri. No perderás tiempo con tonterías. Si hay algo que llevas tiempo queriendo probar, este es el momento. La Luna Nueva te trajo un buen momento para cualquier relación.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy te encuentras muy centrado en tus responsabilidades, Acuario, tanto, que si no te controlas, puedes llegar a unos niveles de estrés demasiado altos.Te sientes súper motivado, eso sí, pero esta semana te sugerimos tener cuidado. Quieres hacer las cosas bien y demostrarle al mundo lo que vales.



Piscis (22 febrero-20 marzo)

La verdad es que llevas unos días muy pensativo, Piscis.Como si estuvieras ahora haciendo el balance de todo lo que ha estado pasando en tu vida. Lo cierto es que justo hoy sientes que todo irá diferente y no te equivocas. Justo hoy has decidido empezar a darle forma a tu vida. Parece que todo va bien y cuando tu intuición dice “Es aquí”, es porque ahí es sin lugar a dudas.

Frase del día:

"Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes, si solo hubiese alegría en el mundo." (Helen Keller)