Conoce las razas de perros más tiernas e irresistibles del mundo

Bien dicen que los perros son los mejores amigos del hombre, y es que estos animales son fieles y darían todo por su humano. Pero además de esa cualidad, existen razas que se caracterizan por ser muy tiernas. Nos referimos a aquellos perritos irresistibles, ya sea por su cara encantadora o su pelo esponjoso que los hace únicos en el mundo.

Seguramente algunas vez has visto un calendario de perros, donde fueron elegidos los más tiernos y bonitos, o te has encontrado en la calle con alguno can al que no has podido evitar querer ir y acariciarlo. En esta lista encontrarás los canes considerados como los más tiernos por los expertos.

Pomerania

Esta raza también es conocida como lulú de Pomerania o spitz enano alemán. Tiene su origen en la región de Pomerania, al norte de Alemania y Polonia. Se caracterizan por su abundante pelaje, que los protege del frío. Además de su característica melena, son de tamaño pequeño y poseen una cabeza pequeña y triangular similar a la de un zorro.

Es un can independiente, aunque territorial. Pero también se le puede ver alegre y divertido. Tiene mucha energía y suele sociabilizar bien con sus los humanos.

Bichón maltés

El bichón maltés se caracteriza por su capa blanca y abundante cantidad de pelo. Es un animal pequeño, y suele ser elegido para participar en concursos de belleza canina, precisamente, por ser un perro tierno y considerado como bonito.

Es el perfecto compañero debido a que tiene un buen temperamento, es bastante sociable y no necesita largos paseos diarios. Además, tiene un carácter alegre y amigable.

Es el perfecto compañero debido a que tiene un buen temperamento. Foto: Pinterest

Chow chow

El nombre de esta raza de perros significa “león suave y mullido (blando y esponjoso)” y tiene su origen en China. Es una de las razas más antiguas y hoy en día se ha extendido por el mundo.

Es de tamaño mediano y tiene abundante melena, orejas cortas y su lengua azul. Esto último, a pesar de las distintas hipótesis que existen, tiene un origen genético. Es un animal muy tranquilo y poco enérgico. Alegre, fiel y sociable con adultos y niños. El Chow Chow es un perro de origen chino. Foto: Pinterest

West Highland

El West Highland white terrier es una raza canina que se originó en las Tierras Altas del Oeste de Escocia. Es un conocido por su personalidad y color blanco brillante. Los admiradores de esta raza suelen llamarlo Westie.

Es amigable y de carácter equilibrado, siempre y cuando sea socializado adecuadamente. Como la mayoría de los terriers, son enérgicos y valientes por naturaleza.

Shar pei

se dice que una de las primeras razas de perro que aparecieron en el mar del sur de China. Era utilizado en actividades de caza, pastoreo, como perro de pelea, guardián de propiedades o incluso de alimento. Con el paso de los años, esta raza se ha extendido por todo el mundo.