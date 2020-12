¿Se resuelve el misterio? Colectivo de artistas se atribuye creación de monolitos en el mundo

A lo largo de las últimas semanas el misterio ha envuelto la aparición de diferentes monolitos de metal en diversas partes del mundo, primero en el estado estadounidense de Utah, después en Rumania y luego en California, mismos a los que que en un comienzo de les atribuye un presunto origen extraterrestre, levantando suspicacias entre los internautas.

Recientemente el misterio de su origen podría haberse aclarado luego de que un grupo de arte conceptual conocido como "The Most Famous Artist" quienes publicaron este viernes en su sitio web y cuentas de redes sociales diversas imágenes con las que se han atribuido la creación de los monolitos.

La presunta confesión en torno al origen de los monolitos se dio luego de que la cuenta de Instagram de The Most Famous Artist publicó una foto de un monolito en un carrito cerca de un almacén en el que se escribió: "¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial? Pedimos 45 mil dólares".

Fotos de monolitos aparecen en sitio web de artistas

Al igual que su publicación, en el sitio web de este colectivo de artistas apareció la imagen del monolito de Utah y California sin embargo, levantó sospechas que ni en su cunetas de redes sociales ni en su sitio web apareció alguna fotografía del monolito de Rumania.

Al ser cuestionados por esta situación por el portal Mashable el fundador del grupo, Matty Mo, dijo que "solo tenía espacio para tres fotos en el sitio".

"Puedo decir que somos bien conocidos por hacer acciones de esta naturaleza y ahora estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través del Monoliths-as-a-service. No puedo emitir imágenes adicionales en este momento, pero puedo prometer más sobre esto en los próximos días y semanas", declaró Mo. Noticias Relacionadas VIDEO VIRAL: Gritan "No queremos invasores mexicanos ni del espacio" mientras tiran monolito

¿Qué los motivó?

Asimismo al ser cuestionado sobre cuáles fueron las motivaciones para elaborar este tipo de piezas, el artista dijo: “Qué mejor manera de terminar este jodido año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres habían contactado con nosotros para después quedar decepcionados de que no haya sido más que una nueva acción de The Most Famous Artist".