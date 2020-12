VIDEO VIRAL: Travieso perrito destroza sillón y pone cara de “yo no fui” cuando lo descubren

Tener mascotas en casa siempre conlleva una alegría sin igual, pero no todo se trata de juegos pues tener una mascota representa una gran responsabilidad, además de que no se está exento de las “travesuras” que puedan hacer cuando los dueños no están en casa.

Justamente una de las “maldades” más comunes que pueden realizar nuestros perros es el de morder y destrozar los muebles, en específico un sillón, una acción que los expertos señalan que se da debido a la ansiedad que sufren los animales ante la separación prolongada de sus dueños, por ejemplo cuando estos salen a trabajar.

Se volvió viral por travieso

Recientemente a través de un video que pronto se volvió viral, se puede ver como un singular perro de la raza husky, literalmente destroza un sillón de tres plazas aparentemente de piel o imitación de ella en minutos, sillón que se encontraba en la sala de su hogar.

En la grabación se ve como el can incluso arrastra el mueble de un lado para otro con sus colmillos a pesar de que es un sillón pesado, asimismo se ve como destroza el tapizado de dicho mueble logrando “destriparlo” hasta mostrar la madera y el hule espuma de su interior.

A lado de este inquieto husky, también se logra ver a un tranquilo labrador, que simplemente observa a su “hermano” peludo, sin intervenir en la acción. Tal es el grado de ansiedad de esta mascota que incluso se le ve aullando en la grabación.

Posteriormente al ser descubierto por su dueña, el singular animal ni se inmuta y simplemente pone cara de “yo no fui”, sin saber que su dueña lo tiene captado todo en video.

¿Cómo evitar que mi perro rompa los muebles?

Lo primero de todo es entender el motivo que lleva a tu perro a comportarse de este modo. Este problema de comportamiento puede estar motivado por:

La hiperactividad

La ansiedad (incluida la ansiedad por separación)

El aburrimiento

El estrés

La búsqueda de atención

La manera más sencilla de evitarlos es brindándole una alternativa a tu perro para morder, para que en lugar de hacerlo con los muebles lo haga con objetos que no tengan valor para nosotros y sean más adecuados para ellos.

Existen muchos juguetes que pueden satisfacer la necesidad de los perros por morder cosas: