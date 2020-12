¡Llega la NAVIDAD! Y viene cargada de MEMES protagonizados por Mariah Carey

Mariah Carey sin duda es la reina indiscutible de la Navidad y por su puesto esto no lo han dejado pasar los usuarios en redes sociales para recordarle a la bella interprete como aumentan considerablemente sus ganancias en esta época del año.

Todos estamos esperando que llegue el mes de diciembre en donde podemos llenarnos de cosas que no necesitamos con las temporadas de compras que inauguran las celebraciones decembrinas, en donde nos podemos dar un gusto y aprovechar parte del aguinaldo para comprarle un detalle a nuestros seres queridos.

Y la música también es parte de la celebración que sin duda la imperdible de esta temporada es "All I Want for Christmas Is You" de la interprete estadounidense que todos los años se convierte en las melodías más escuchadas en diferentes plataformas musicales.

Tal es el caso de Spotify, pues forma parte de gran parte de las listas con temas decembrinos y forma parte de las canciones más escuchadas dentro de la plataforma en esta época los usuarios ya han escuchado más de 6.500 millones de minutos de canciones de Navidad en todo el mundo.

Desde que se inauguró la plataforma en 2008, se han acumulado más de 37 mil millones de escuchas de música navideña. Es por eso que han elaborado un ranking con los temas preferidos de los usuarios, según datos publicados por El Universal.

Mariah Carey es la reina de la Navidad su canción se puede escuchar todos los días y todo el tiempo en la radio, en los centros comerciales, casas y plataformas streaming de su música e incluso TikTok.

Es por ello que la nacida en Huntington, Nueva York, se convirtió en tendencia en Twitter en donde cientos de usuarios subieron los clásico memes para avisarle que esta época es la suya.

Ya se acerca la navidad y los mejores MEMES de Mariah Carey:

Mariah Carey el 1 de diciembre, tras 11 meses callada: pic.twitter.com/s7o3QHjsH1 — Johnson (@johnsonkemi12) December 1, 2020