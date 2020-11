¡ALERTA SPOILER! En la trilogía de Batman planean matar a este personaje

El nuevo e inexperto Bruce Wayne de Robert Pattinson continúa en Reino Unido y mientras se completan las secuencias del rodaje, el director Matt Reeves ya está pensando en el futuro de su propio Batverse, donde si los rumores son ciertos, todo puede suceder.

La versión de Pattinson de Batman es sólo uno de los muchos personajes que los fans ansían volver a ver en el cine, como Engigma (Paul Dano), El Pingüino (Colin Farell) o Cat Woman (Zoe Kravitz) y por supuesto, el querido e infaltable Alfred, fiel mayordomo de la familia Wayne, a quien dará vida Andy Serkis, quizá por última ocasión en el DCEU.

Aquí viene el Spoiler

De acuerdo con información de We Got This Covered, que cita las mismas fuentes que les adelantaron el regreso de Ben Affleck en la película en solitario de The Flash, el plan de Reeves en su trilogía de Batman es que en algún momento Alfred Pennyworth sea asesinado, para mostrar que en Gotham City todo puede pasar.

Sin embargo, hasta ahora no hay forma de comprobarlo y por el momento, en caso de que suceda, la muerte de este querido personaje podría ser un plot twist nunca antes visto en las versiones cinematográficas del superhéroe.

El asesinato de Alfred sería un momento impactante para el fandom de Batman y sería algo muy diferente a todos sus antecesores, que en última instancia es lo que desea Matt Reeves, quien tiene previsto su estreno el 4 de marzo de 2022.