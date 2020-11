Conoce tu HORÓSCOPO para este viernes 13 de noviembre de 2020

Viernes 13: ¡No te cases, ni te embarques! Mejor quédate en tu casa a que pase este día para recargar, pilas, porque este sábado a casi todos los signos del zodiaco les espera un fin de semana muy pasional, pues ya que se termina Marte retrógrado, entrará directamente en Aries.

Pero ¿Qué quiere decir Marte en directo o en Aries? ¡Quiere decir que la PASIÓN está de vueltaaaa! Así es, todos los signos que hayan sido afectados en sus relaciones amorosas por el retrógrado de Marte, volverán a arder, pero de deseo, por eso, las recomendaciones de este viernes es permanecer en casa, preparando todo para celebrar el sábado la llegada de Marte a nuestras vidas.

Recordemos que Marte en la mitología romana, era el dios de la guerra, la virilidad masculina, la violencia, la pasión, la sexualidad, el derramamiento de sangre, la valentía. Así que esto nos da una pista de qué podemos esperar.

Aries (21 marzo-20 abril)

Este sábado Marte entra directamente a tu signo, Aries. Así que esto es perfecto porque las dudas que tenías de esa persona que tanto te interesa van a desaparecer un buen rato. Eso sí tendrás que dejar bien claro cuáles son tus límites.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Este fin de semana estarás más ardiente que nunca, Tauro. Tu vida sexual estará on fire. Después de un largo descanso, por fin regresa tu deseo sexual, porque andaba de paseo, mientras tú estabas aquí,él estaba en otro lugar, pero ya volvió, así que prepárate.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Este fin de semana tu gran protagonista será la pasión géminis. Sobre todo, por qué Marte termina su retrógrado y entra directamente a Aries y el deseo regresa a todo el Zodiaco. Desafortunadamente la pandemia afectado tu vida amorosa, aún cuando no eras la persona más optimista en rescatar esa relación que sabías que no te iba a llevar a ningún lado. Ahora la extrañas, pero no te aflijas tanto, seguro también te extrañan.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es momento de pensar en reinventarte, abrir tus fronteras y no encasillarse sólo en una cosa cuando puedas probar otras 20. Si algo no sale bien de una forma, seguro saldrá de otra. No te angusties, ni te aferres. Hay mil caminos.



Leo (23 julio-22 agosto)

Este sábado estarás de fiesta, porque Marte termina su retrógrado y entra directamente en Aries, cosa que dará un gran impulso a tu vida sexual, Leo. Donde antes había rabia y frustración, ahora hay pasión y tensión sexual. No le des tantas vueltas a las cosas y trata de disfrutar.

Marte retrógrado traerá reconciliaciones. Foto: Instagram

​​​​​​

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Con Marte en Aries este fin de semana, te sentirás de nuevo con el control y el timón de tu vida. Será un fin de semana muy intenso, sobre todo en tu vida sexual. Marte es el rey del sexo y ahora viene a devolverte todo lo que te robó durante estos meses.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tienes ganas de ser directo y combativo, Libra. eso Es raro en ti porque eres alguien muy Pacífico callado y que nunca quiere hacerle daño a nadie, ¡Pero eso se acabó! porque hay mucha gente que estaba tratando de aprovecharse de ti. con Marte en Aries, te sentirás de nuevo tranquilo y con ganas de ligar.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Marte retrógrado puso muchos impedimentos en tu vida sexual Escorpio, pero este fin de semana por fin entra directo a Aries y esas barreras desaparecerán. Te sentirás mucho más pasional y candente que nunca. Lo que se fue resurgirá pero con más fuerza.

Es momento de retomar la vida. Foto: Instagram

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

¡Tu apetito sexual ha vuelto, Sagitario! Y aunque últimamente te has sentido un poco abandonado, decidiste centrarte en tus proyectos y dejaste de lado todo lo que tenía que ver con tu vida amorosa y sexual. Si tienes pareja te sentirás muy apasionado y si estás soltero andarás tan atrevido, que arremeterás contra tu crush.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tu apetito sexual la verdad es que no ha cambiado nada Marte retrógrado lo que hizo fue ponerle un freno a tu vida profesional pero todos esos asuntos pendientes comenzarán a salir poco a poco. Marte directo en Aries te dará un golpe de creatividad.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Ahora mismo te apetece tener encuentros casuales con esa persona que tanto te gusta o qué a formado parte de tu vida en algún momento. Es hora de abrir una puerta y cerrar otras. Despertarán tus ganas de jugar con lo prohibido, pero ¡Cuidado! así como están las cosas lo mejor es no jugar con fuego. Recuerda cuidar mucho de ti mismo, Acuario.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Sientes que tu vida ha estado estancada, sobre todo en el terreno profesional, Piscis. no has peleado lo suficiente Y probablemente es porque tampoco han surgido oportunidades que te llenen del todo. A partir de ahora, pelearas por lo que es tuyo y harás todo lo posible para crecer.

Frase del día:

"Yo, como don Quijote, me invento pasiones para ejercitarme." (Voltaire)