Yalitza Aparicio se divierte SIN CUBREBOCAS y la tunden en redes: VIDEO

Como bien es sabido, Yalitza Aparicio es una mujer sencilla que se suma a las causas más nobles de manera desinteresada. En este mes de octubre, dedicado a la "Sensibilización del Cáncer de Mama", la actriz donó su cabello para las mujeres que luchan contra esta terrible enfermedad.

"La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas, hoy después de casi 6 años de preparar y cuidar mi cabello, cumplo mi sueño de donarlo para apoyar y acompañar a quien lo necesite", escribió la protagonista de la película "Roma" en su cuenta de Instagram.

Al parecer, esta campaña está siendo todo un éxito, pues además los mexicanos quieren mucho la oaxaqueña que ha sido admirada en otras partes del mundo por su trabajo. Sin embargo, hubo un detalle que no le perdonaron muchos de sus seguidores en las redes sociales.

Yalitza Aparicio dona su cabello pic.twitter.com/toRYgvGxUX — Lo + viral (@VideosVirales69) October 30, 2020

Tunden a Yalitza Aparicio por no usar cubrebocas

Yalitza decidió compartir un pequeño video donde aparece con el que parece ser su equipo de campaña: tres jóvenes. Todos estaban usando cubrebocas como lo han recomendado las autoridades sanitarias; la única que no lo usó fue la actriz.

A pesar de que apareció con una enorme sonrisa, no le perdonaron el hecho de que fuera la única en no utilizar el objeto que podría ayudarla a no contagiarse de COVID-19.

Cabe destacar que lo que pudo convertirse en una bola de nieve, se contuvo por el cariño que le tienen a Yalitza, pues la mayoría de los comentarios estaban cargados de cariño y buenos deseos.