5 cosas que puedes comprar con lo que cuesta el nuevo iPhone 12

La larga espera por el nuevo iPhone 12 llegó a su fin el pasado martes 13 de octubre, cuando el gigante tecnológico Apple presentó sus nuevos lanzamientos, dando a conocer por fin el precio oficial de sus últimos productos.

El iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max, han sido los dos modelos más completos de la compañía de la manzanita, cuyo precio en México va de 27 mil 4999 a 29 mil 999 pesos.

Debido al alto costo de estos dispositivos, tras su lanzamientos las redes sociales se llenaron de meses y comentarios en los que se hacía burla de la “necesidad” de vender un órgano para poder costearse un iPhone, así como el hecho de que estos nuevos smartphones no incluirán audífonos ni cargador.

Asimismo los internautas comenzaron a hacer comparaciones del precio del iPhone 12 y diversos objetos y servicios que pueden adquirir por el mismo costo o incluso menor.

Noticias Relacionadas Así de increíble corre League of Legends en el nuevo iPhone 12: VIDEO

¿Qué puedo comprar con lo que cuesta un iPhone?

Entre los bienes que puede comprar con los 30 mil pesos que cuesta el modelos más completo de iPhone, los internautas destacaron la compra de diversos modelos de autos usados.

“Tsuru”:

Por quienes dicen que prefieren comprarse dicho vehículo sobre el iPhone 12. pic.twitter.com/iweCAuMxU5 — ¿Por qué es Tendencia?uD83CuDF83 (@porkestendencia) October 14, 2020

Tsuru 1997

Uno de los autos más conocidos y populares en México es el Tsuru de la marca Nissan, el cual sí está bien cuidado puede durar por mucho tiempo; al consultar diversas plataformas de segunda mano se puede ver como algunos de estos vehículos se ofertan por 29 mil pesos, en condiciones aceptables.

Un Tsuru de segunda mano puede costar menos que el nuevo iPhone. FOTO: ESPECIAL

60 años de entradas en Six Flags

Debido a la pandemia de Covid-19 diversos parques de diversiones han sido cerrados para prevenir contagios, aunque recientemente fue reabierto Six Flags, sin embargo, solo se permite con un aforo limitado, por ello para no perder tu lugar, con el costo de un iPhone de última generación, podrías adquirir pases anuales para Six Flags para los siguientes 60 años.

Puedes comprar varios pases anuales para no quedarte fuera nuca. FOTO: ESPECIAL

24 años de mazapanes

Uno de los dulces Mexicanos más ricos y degustados por los mexicanos es el mazapán, cuya con 12 piezas tiene un costo de 41 pesos en tiendas departamentales, por lo que si en vez de comprar el último iPhone decides optar por los dulces y darle rienda suelta a tu glotonería, pues podrías comprar más de 8 mil mazapanes, los cuales podrían durar más de 24 años si te comes uno diario. Si eres más de dulces puede comprar toda una dotación de mazapanes. FOTO: ESPECIAL

Motocicleta de motocross

Si tu eres más de emociones extremas, quizás debas meditar si prefieres una moto o iPhone 12, pues en la tienda en línea de Coppel se oferta una Motocicleta Vento Crossmax 200, por el mismo costo de 29 mil 999 pesos. Si eres más de aventuras extremas esta es tu opción. FOTO: ESPECIAL

Los tenis de Galilea

En días pasado causó sensación una publicación de la guapa conductora del matutino “Hoy”, quien a través de su cuenta de Instagram sus tenis sneakers Gucci de 37 mil pesos, por lo que si inviertes un poco más podrías comprarte los flamantes zapatillas que usa Galilea y lucir al grito de la moda.