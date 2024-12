PlayStation pone descuentos de hasta el 90% en videojuegos por su 30 aniversario

¿Una de las consolas de videojuegos más famosas del mundo está de fiesta! PlayStation cumple 30 años desde su lanzamiento y para celebrarlo junto con sus gamers puso unas super rebajas que no te puedes perder. Lo único que debes hacer es entrar a su tienda en línea y ahí encontrarás todas las ofertas y promociones disponibles.

La historia de PlayStation comenzó en 1994 cuando Sony lanzó la primera consola de videojuegos, PlayStation. Desde entonces, la marca ha evolucionado y lanzado varias consolas, incluyendo PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Cada generación ha traído mejoras en cuanto a gráficos, rendimiento y funcionalidades.

Su alcance en los últimos años ha sido tan grande que PlayStation 2 es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, con más de 155 millones de unidades vendidas. Pero también fueron los pioneros en introducir el uso de discos DVD y tuvo un catálogo de juegos icónicos como "Grand Theft Auto: San Andres" y "Shadow of the Colossus".

PlayStation 3 fue lanzada en 2006 y fue la primera consola en incluir un reproductor de Blu-ray. También introdujo la conectividad en línea a través de PlayStation Network, mientras que PlayStation 4, la cual fue lanzada en 2013 fue una consola de transición a la era digital. Sin olvidar su más reciente lanzamiento, el PlayStation 5 que se puso a la venta en 2020 que brinda una experiencia de juego totalmente diferente que hace tres décadas.

¿Cuáles son los videojuegos en descuento de PlayStation?

Algunos de los juegos con más del 50% de descuento son “The Last Of Us” que de mil 421 pasó a una oferta de 597 pesos. En las ofertas también se encuentra otro juego popular, “Crash” en 304 pesos y “Grand theft Auto V” en 402 pesos. Pero si lo tuyo son los deportes, “EA Sports” tiene rebajas en varias ediciones.

Si eres amante de la fantasía el combate, “Call of Duty” se encuentra con una rebaja del 60 por ciento, anteriormente se vendía en 2 mil 31 pesos y ahora lo puede comprar en solo 812 pesos. Mientras que “God of car” pasó de 406 pesos a un costo de 2022 pesos. Sin olvidar que entre los descuentos también se encuentran otros clásicos como “UFC”, “Naruto”, “Spiderman” y “Harry Potter”.

Las ofertas van desde el 20 hasta el 90 por ciento de descuento | Foto: Sitio web PlayStation

¿Cómo comprar videojuegos de PlayStation en descuento?

Al ingresar en el portal de PlayStation Store México inmediatamente verás todas las ofertas, lo único que debes hacer es deslizar hacia abajo y elegir el juego que quieras. Puedes realizar el pago con tarjeta de crédito o débito y el producto te llegará hasta tu domicilio. Antes de que termines tu compra deberás tener una sesión de PlayStation Store por lo que te abrirá una ventana para que coloques tus datos o realices una cuenta en caso de que no tengas.

Hay decenas de juegos con súper descuentos, te sugerimos revisar con atención para que encuentres tu favorito. También es muy importante que verifiques que estás haciendo tu compra en el portal indicado, que es www.playstation.com. Y no olvides cuidar tu seguridad cibernética y tus datos personales.

¿Hasta cuándo estarán los descuentos de PlayStation?

Estos descuentos y ofertas estarán disponibles del 2 de diciembre y hasta el 20 de diciembre, así que todavía tienes tiempo para comprar o hacer un regalo navideño a esa persona que ama los videojuegos de PlayStation. Así que ya sabes, no los compres más caros y aprovecha estas ofertas.

