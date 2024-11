¡Hola, mascota de racha! Aprende a activar esta nueva herramienta de TikTok y no dejes que el "fueguito" muera

Es imposible negarlo, en la actualidad no hay un compromiso más grande que el que tenemos con la pareja, amigos o familia para enviarnos videos de TikTok bajo el servicio de mensajería de la plataforma, pues al hacerlo activamos la famosa racha y que con un solo día de descuido nos puede meter en problemas. ¿La razón?, que con ello hay que iniciar de cero y así día tras día irla activando; se trata de un pequeño fuego que va cambiando de color y que lleva un conteo en el que podemos saber qué tan comprometidos estamos a no dejar que muera.

Ha sido tanto el furor de esta apuesta de TikTok que incluso muchos negocios comenzaron a hacerse publicidad al sacar promociones del 2x1, un regalo o un descuento al mostrar una racha de 100 días o más; mientras que dentro de la propia plataforma la meta es llegar hasta el día 200 para cambiar el fueguito de color. Asimismo, los videos pidiendo constantemente salvar la racha o bombardear a nuestros conocidos con mensajes en WhatsApp para que corran a salvar esta interacción de último momento se han convertido en la gran sensación y ahora se ha renovado con una mascota.

Quienes tienen una racha activa de TikTok comenzaron a compartir videos sobre la mascota que ahora puedes tener con los amigos con quienes interactúas todos los días y como era de esperarse pronto se volvió viral la noticia. Es por ello que hoy te contamos cómo activar esta nueva herramienta y con la que a toda costa tendrás que evitar que el "fueguito" muera, ya que constantemente te recordará que tienes que enviarle videos a tus contactos; la idea seguramente resultará nostálgica para quienes crecieron con un Tamagochi, pues así de adorable resulta.

Aunque todos los que tienen un perfil en esta red social china ya quieren esta nueva función, lamentablemente no está disponible para todos los usuarios; sin embargo, pronto se activará en cada perfil, pero hasta el momento la empresa no ha dado una fecha exacta de cuándo ocurra esto. Pese a ellos muchos tiktokers en México ya pueden disfrutar de esta herramienta y aquí te contamos cómo activarla y todo lo que puede hacer.

¡A disfrutar de un "hijo" en TikTok! (Foto: Captura de pantalla TikTok)

¿Cómo activar la mascota de racha en TikTok?

Esta nueva función de TikTok ya está disponible para algunos usuarios en México, pero si todavía no puedes activarla, no te preocupes, e cuestión de días también podrás disfrutarla y crearla con cada uno de los contactos con los que tienes una racha activa. Lo único que tienes que hacer es entrar a esos chats en los que ya tienes un fueguito de varios días y seguir los siguientes pasos que te harán disfrutar de un nuevo amiguito. ¡Y a meter presión para no dejar de mandar videos!

Entra a alguno de los chats en los que tengas una racha activa. En la parte inferior, justo arriba de donde puedes escribir un mensaje, encontrarás algunos emojis para reaccionar a tus contactos; allí mismo encontrarás un emoji de ojos tiernos que dice "Mascota de racha". Da clic a esta opción. Inmediatamente te saldrá un mensaje en el que tú y tu contacto de confianza podrán hacer crecer juntos a su Mascota de racha. Da clic en la opción "Enviar invitación". Ahora espera a que tu contraparte acepte la invitación y su mascota será creada. Asígnenle un nombre a su mascota y comiencen a cuidarla. ¡No la dejen morir! Tras activarla no sólo hay que continuar con la interacción diaria de TikTok para mantener viva la racha, sino que ahora se verán obligados a cuidar, criar y hacer crecer a esta mascota, quien se moverá por la pantalla y enviará mensajes de recordatorio para que se mantenga activa. Además, a lo largo de los días tendrán que cumplir misiones, pues más allá de enviarse videos, también pueden conseguir puntos si mandan menajes, reacciones o fotos.

¡Corre a activar tu mascota virtual! (Foto: Captura de pantalla TikTok)

¿Qué es la mascota de racha de TikTok?

La mascota de racha de TikTok es una nueva función en la sección de chats de la plataforma que hasta el momento sólo está disponible para algunos usuarios, pero que pronto se activará a todas las cuentas; esta herramienta es una extensión de las ya populares rachas, es decir, el "fueguito" de colores que se activa en chats personales (no en grupos) cuando las dos cuentas se comparten contenido todos los días.

La función de esta nueva interacción es mucho más grande que lo que ya se conocía con las rachas, pues ahora con la mascota hay que tener una mayor interacción con la que además podemos sumar puntos y aquí te dejamos algunos de los detalles que se tienen hasta el momento, ya que según el número de mensajes y tipo de contenido que se compartan, será el número de puntos que reciban en el día.

Enviar un mensaje: 1 punto.

Mandar publicaciones: 2 puntos.

Compartir fotos o videos: 4 videos.

Esta serie de interacciones y de acumulación de puntos hará que su mascota crezca de tamaño y cambie de forma; esto lo irán descubriendo con el paso de los días y de ser pequeña y amarilla, así como con ojos adorables, pronto se transformará en una más fuerte que cambie a color naranja, después a morada y por último a azul. ¡Comienza a hacerla crecer!

Desbloquea todas sus formas. (Foto: TikTok)

