Dr Simi Punk, la botarga que está causando sensación en TikTok

México se ha caracterizado por tener la diversión hasta por abajo de las piedras, y una creatividad que incluso ha hecho enojar a grandes artistas de todo el mundo. Pasear por sus calles, barrios o avenidas es siempre una verdadera aventura donde no sabes lo que encontrarás de novedoso aunque pases todos los días por el mismo sitio.

Algunas de esas cosas que hacen pintoresca la ciudad, son las famosas botargas que hay, principalmente, en plazas públicas o callejones de cultura donde puedes tomarte fotografías, videos, etcétera. Pero también existe un personaje que se para fuera de las farmacias a bailar o promocionar productos de todo tipo. Su nombre es el Dr Simi.

En los últimos años ha sido tan viral que incluso avientan sus peluches vestidos de miembros de bandas o cantantes en los conciertos y festivales; también es uno de los disfraces más recurrentes en las fiestas de halloween, sus productos se venden al por mayor, desde llaveros, hasta calcetines oficiales, incluso tiene su propio festival de música que verá su primera edición en este 2024.

El Dr Simi es un personaje famoso en México. Crédito: Dr Simi / Facebook

Dr Simi Punk, el personaje del momento viralizado en redes con un estilo nuevo

Pero se ha vuelto tremendamente famoso en TikTok porque unos sujetos decidieron hacerle algunas pequeñas modificaciones a este personaje que representa a un médico bonachón de bigote completamente blanco. Su tranformación fue en un fanático de la música punk y participante activo del modo de vida Do It Yourself o Hazlo tú mismo.

Así podemos verlo bailando con un pantalón negro y rojo a cuadros. Con sus clásicos tenis converse, una buena mohicana de colores varios, un par de expansiones en las orejas y claro, no podía faltar su clásico chaleco de guerra, como es el nombre traducido del inglés (Battle Jacket o Battle Vet). Consiste en una prenda sin mangas con parches, estoperoles y toda clase de intervenciones a mano.

El punk es un movimiento cultural y musical que surgió a mediados de la década de 1970 como una reacción al rock establecido. Se caracteriza por su actitud desafiante y rebelde hacia las normas sociales o políticas. Musicalmente, el punk se destaca por sus canciones cortas, rápidas, con letras directas a menudo provocativas. Las bandas punk suelen utilizar instrumentos básicos y una estética minimalista, buscando un sonido crudo, pero con mucha energía.

Más allá de la música, el punk se convirtió en un estilo de vida que abarcaba la moda, la actitud y una ideología antiautoritaria. Los punks se expresaban a través de su apariencia, con peinados llamativos, ropa rasgada y tachuelas, y adoptaron una postura crítica frente a la sociedad o el sistema.

Dr Simi se volvió viral por su estética punk. Crédito: Tiktok

¿Quién es el personaje del Dr Simi?

El Dr. Simi es un personaje icónico en México, creado como la imagen de una cadena de farmacias que busca ofrecer medicamentos a precios accesibles. Su figura, con un aspecto caricaturesco y un gesto amigable, se ha vuelto sumamente popular en la cultura mexicana. El Dr. Simi representa los valores de la empresa, como la cercanía con el cliente y el compromiso con la salud de las personas.

La creación del Dr. Simi se inspiró en personajes del cine de oro mexicano, especialmente en Don Susanito Peñafiel, interpretado por Joaquín Pardavé. Este personaje, conocido por su humor y su cercanía con el público, sirvió como modelo para desarrollar al Dr. Simi, quien comparte su simpatía y su capacidad para conectar con las personas a un nivel emocional.

Con el paso del tiempo, el Dr. Simi ha trascendido el ámbito comercial y se ha convertido en un símbolo de la cultura popular mexicana. Su imagen ha sido utilizada en todo tipo de productos y ha generado una gran cantidad de memes y referencias en redes sociales. Además, el Dr. Simi ha sido protagonista de diversas campañas publicitarias que han reforzado su popularidad y lo han convertido en uno de los personajes más queridos por los mexicanos.

