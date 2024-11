Qué es el modo colibrí de Whatsapp y cómo lo puedes activar en tu celular

WhatsApp se ha destacado durante los últimos años por ser una de las mejores aplicaciones de mensajería móvil que hay en el mundo. Personas de todos los países lo utilizan diario para comunicarse con sus familiares, con sus parejas, con amigos, para hacer grupos, para mandar archivos, y un muy largo etcétera.

Sus innovaciones han cambiado definitivamente la forma en que nos comunicamos, y durante los últimos meses también ha metido una serie de actualizaciones que hace mucho más seguras las conversaciones, así como el intercambio de mensajes, para que sepas que tu privacidad está segura.

Ahora se ha puesto de moda durante los últimos días, probablemente semanas, un cambio en el ícono de WhatsApp del celular de las personas que lo suben a redes sociales. Éste tiene un colibrí encima, lo que lo hace mucho más lindo, además de que le otorga un significante bastante chulo.

¿Ya conocías en modo colibrí? Crédito: Imagen de Heiko en Pixabay

¿Qué es el modo colibrí en WhatsApp?

Solo hay una cosa que debes tener en cuenta y es que no se trata de una nueva función de WhatsApp, por lo que necesitarás tener espacio en tu celular para una aplicación nueva que te permitirá cambiar el ícono de tu app. No te preocupes, no afectarás la funcionalidad, únicamente es un cambio estético.

Los pasos que debes realizar para hacer el cambio son los siguientes:

Descargar la aplicación Nova Launcher que está disponible para todos los celulares de Android en la Google Play Store

Ahora debes abrirla y establecerla como predeterminada en el celular, así podrá modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal

Ahora, tienes que buscar el ícono de WhatsApp, éste tiene un símbolo de colibrí; también puedes crearlo con IA. El archivo tiene que estar en PNG y ser transparente

Te diriges a la pantalla principal del celular y pulsa por varios segundos en el WhatsApp. Se te abrirá inmediatamente un menú flotante donde darás en “Editar”

Una vez en esta sección, haz clic en el ícono de la app, ahora en Aplicaciones y luego Fotos

Busca la imagen que creaste con anterioridad, luego define su tamaño y termina el proceso

Mantén seguras tus conversaciones en WhatsApp. Crédito: Imagen de Heiko en Pixabay

¿Para qué sirve WhatsApp además de mensajería?

WhatsApp, además de ser una plataforma de mensajería instantánea muy popular, ofrece una variedad de funciones que la convierten en una herramienta versátil para diversos propósitos. Es probable que todavía no las conozcas todas, pero puedes empezar por lo más básico.

Esta increíble aplicación móvil se ha convertido en una plataforma multifuncional que va más allá de los simples mensajes de texto. Por ejemplo, permite a los usuarios de ambos lados de la pantalla realizar llamadas de voz y video de alta calidad, lo que la convierte en una alternativa económica a las llamadas tradicionales.

Por otra parte, facilita la creación de grupos para coordinar eventos, compartir información con amigos y familiares, o incluso gestionar proyectos de trabajo en equipo. La posibilidad de enviar archivos de diversos formatos, como documentos de diversas extensiones, imágenes y videos, la convierte en una herramienta útil para la colaboración y el intercambio de información.

Sácale el máximo partido a WhatsApp. Crédito: Imagen de Thomas Ulrich en Pixabay

¿Creíste que era todo? Cada vez se pone mejor, pues también ha encontrado un lugar en el ámbito empresarial. Muchas empresas utilizan WhatsApp Business para atender a sus clientes, resolver consultas y brindar soporte técnico. La plataforma ofrece herramientas para crear catálogos de productos, automatizar mensajes y obtener estadísticas de interacción, lo que facilita la gestión de las relaciones con los clientes.

Por último, pero no menos importante para el usuario que necesita este tipo de herramientas, la plataforma permite compartir stickers, GIF y otros elementos multimedia que enriquecen las conversaciones y expresan emociones de una manera más divertida y personal. Además, algunos usuarios han encontrado en WhatsApp una forma de conectar con comunidades de intereses comunes, como grupos de lectura, clubes de idiomas o foros de discusión.