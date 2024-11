Instagram te permitirá reestablecer el contenido recomendado de tu feed, ¿cómo se reinicia?

¿Quieres empezar de cero en Instagram sin abrir una cuenta nueva? Te tenemos buenas noticias, pues Meta acaba de anunciar que la plataforma de fotos y videos dejará que sus usuarios reestablezcan el contenido recomendado en su feed y así logren tener nuevos aires en cuanto a sus gustos e intereses, pero también al poder dejar de seguir esas cuentas con las que ya no interactúan o que dejaron de ser de su agrado y que quedaron en el olvido. Si te emociona la noticia, también debes de saber que ya hay un tutorial para reiniciar tu perfil.

Lo anterior ya ha emocionado a muchos internautas, especialmente porque otras redes sociales como TikTok ya permitían reestablecer el contenido recomendado para así tener nuevas sugerencias y que el algoritmo pueda conocer nuevamente al dueño de un perfil. Pues cuántas veces no reaccionamos con un me gusta, compartir o con un comentario simplemente porque nos llamó la atención, o bien, seguido a algún creador de contenido que al final no terminó siendo de nuestro total agrado. Todo esto lo aprende Instagram y con base en ello nos recomienda publicaciones y cuentas que podrían interesarnos.

¡Pero ahora es cosa del pasado!, y es que este martes Meta lanzó un comunicado en su blog, donde dio a conocer que pensando en la problemática anterior crearon la opción de "reinicio" con la que cada usuario puede comenzar a reestablecer las sugerencias que se les colocan en el feed; sin embargo, esta nueva función de la red social a penas está en pruebas, por lo que no todo el mundo la tendrá activada, aunque ya se tienen todos los detalles sobre cómo funcionará y el tutorial para reestablecer todo el contenido sugerido.

De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, al reiniciar las recomendaciones sugeridas por el algoritmo de Instagram, los usuarios no sólo tendrán cambios desde cero en su feed de inicio, sino que también se les presentarán nuevas publicaciones en las secciones de explorar y reels. Asimismo, se reveló que a quienes activen la opción de reestablecer se les mostrará una opción de revisión de seguidores, es decir, que desde esta sección se podrá dejar de seguir o mantener el follow a las cuentas.

Solo algunos usuarios al azar lo tienen activado. (Foto: Meta)

Esta función era una de las más esperadas dentro de las redes sociales, pues plataformas como TikTok ya la tenían activada para sus usuarios. Entre las ventajas de esta herramienta está que cuando un usuario decide reiniciar el contenido sugerido en su feed, reels y Explorar, el algoritmo tendrá que conocer de nuevo y desde cero cada perfil y así dar sus nuevas recomendaciones de cuentas, publicaciones y hasta publicidad, especialmente para los adolescentes; recordemos que Instagram lanzó en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia su plataforma para adolescentes con una versión más específica sobre sus intereses.

"Hemos empezado a probar la posibilidad de que todos los usuarios de Instagram (incluidos los adolescentes) puedan restablecer sus recomendaciones. Con solo unos pocos toques, podrás borrar el contenido recomendado en Explorar, Reels y Feed y comenzar de nuevo. Con el tiempo, tus recomendaciones comenzarán a personalizarse nuevamente y mostrarán contenido nuevo en función del contenido y las cuentas con las que interactúas. Al restablecerlas, también tendrás la opción de revisar las cuentas que sigues y dejar de seguir aquellas que compartan contenido que ya no quieras ver", se lee en el comunicado de Meta.

¿Cómo reiniciar el contenido sugerido de Instagram?

Las primeras capturas de pantalla que compartió Meta sobre su nueva función para reestablecer el contenido sugerido de Instagram dejan ver que los pasos a seguir son bastante sencillos y que aunque hasta el momento la función sigue siendo de prueba, pronto podría activarse. Aquí te dejamos el tutorial que deberás seguir si quieres renovar los aires digitales que tienes desde tu cuenta.

Ingresa a tu perfil de Instagram y accede a "Configuración y actividad". De allí desplázate a la sección de "Qué ves" y da clic en "Contenido sugerido". Una vez dentro encontrarás distintas sugerencias en la que se agregará próximamente la función "Reestablecer el contenido sugerido". Finalmente tendrás que darle a aceptar y seguir los pasos que te indique Instagram, como es el caso de dejar de seguir perfiles con los que ya no congenias.

Si hasta ahora no tienes activada esta función tienes que saber que Instagram sólo eligió a usuarios al azar para esta prueba general, pero pronto se activará a todos los perfiles, aunque hasta el momento no hay una fecha clara sobre cuándo se podrá reestablecer el contenido, pues Meta sólo mencionó que "pronto se implementará a nivel mundial".

