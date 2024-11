¿Te robaron la cuenta de WhatsApp? Así puedes recuperarla

Una de las aplicaciones más empleadas en todo el mundo es, sin duda, WhatsApp. Ya sea para comunicarse en el trabajo, con los amigos o la familia, es un elemento básico para mantenerse en contacto.

En buena medida debido a su popularidad, se ha convertido en uno de los objetivos más deseados de bandas delictivas que buscan robarlas para pedir dinero a familiares y amigos de sus víctimas.

La mayoría de las veces, la pérdida de acceso a las cuentas sucede cuando, por confianza o descuido, compartimos datos de más o hacemos click en ligas a sitios sospechosos.

Recuperar la cuenta es relativamente sencillo, pero requiere seguir una serie de pasos para comprobar tu identidad y volver a tomar el dominio de tu número de usuario.

¿Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp?

Si sospechas que tu cuenta fue hackeada o que alguien más tiene acceso a ella, lo primero que debes hacer es avisar a tus familiares y amigos, para que no hagan caso y no sean víctimas de estafas.

“Si te robaron la cuenta de WhatsApp, inicia sesión en WhatsApp con tu número de teléfono y vuelve a registrarte con el código de 6 dígitos que recibirás por mensaje SMS o llamada telefónica.

Al iniciar sesión en un nuevo teléfono, cierras automáticamente las demás. Foto: Pexels

“Una vez que hayas usado el código de 6 dígitos para volver a registrar tu cuenta de WhatsApp, la persona que utilice tu cuenta saldrá automáticamente de ella. WhatsApp solo se puede registrar con un número de teléfono a la vez”, detalla la página oficial de la plataforma.

Puede suceder que los criminales hayan realizado numerosas peticiones de SMS o llamadas de recuperación, en cuyo caso deberás esperar un máximo de seis horas para recibir uno nuevo.

Ponle más seguridad

Cuando hayas recuperado tu cuenta, puedes optar por activar la opción de activación en dos pasos, con la cual cada determinado tiempo te pedirá una clave numérica para comprobar que eres tú.

También puedes añadir una cuenta de correo electrónico para recibir la clave de recuperación, con lo que tienes oportunidad de retomar el control de tu cuenta aún si el criminal hizo que los mensajes de recuperación llegaran a su dispositivo.

Leyenda

“Lamentablemente, no podemos desactivar tu cuenta de WhatsApp porque no hay forma de que podamos verificar que el número de teléfono asociado a esa cuenta te pertenece. Nosotros no podemos ayudarte a localizar tu teléfono. Tampoco es posible desactivar tu cuenta desde otro dispositivo de forma remota.

“Si creaste una copia de seguridad en Google Drive o iCloud antes de que se extraviara tu teléfono, es posible que puedas restaurar tu historial de chats. Para obtener más información sobre cómo restaurar tus mensajes, consulta este artículo. WhatsApp no puede ofrecer información sobre quién accedió a tu cuenta ni sobre cuándo y dónde se produjo el acceso”, detalla la plataforma.

