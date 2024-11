Mario and Luigi: Brothership – Un RPG colorido que brilla en el combate y atractivo visual, pero fallas en rendimiento

Siguiendo con su tendencia reciente de lanzar RPGs de Mario, Nintendo lanzó Mario & Luigi Brothership, una aventura de combate por turnos en el mar, en la que podemos ver la relación y trabajo en equipo de estos dos hermanos mientras buscan reconectar el mundo de Concordia a través de sus islas y reavivar el Conectárbol.

Para este propósito, Mario y Luigi zarpan en un barco muy peculiar y deberán navegar por todos lados para conseguir sus objetivos, aunque ahí está la primera falla, puesto que la mecánica de navegación después de un tiempo se siente algo pesada y falta de sorpresa, ya que tomas caminos como si no fuera mar y es algo largo y aburrido.

A lo largo de la aventura, deberán ir resolviendo acertijos entre ambos personajes, en momentos donde se puede sentir que efectivamente son hermanos y se complementan, aunque lastimosamente las interacciones con otros personajes no son tan memorables. También otra mala para los fans de la saga, es que no se puede controlar a Luigi más allá de hacerlo saltar, algo que también puede hacer solo y a veces pedirle que use su lógica, así es, Luigi es el cerebro y Mario el músculo.

Y hablando de eso, donde sí brilla este juego es en su combate, en el que los hermanos se valdrán de brincos, martillos y poderes fraternales para acabar con oleadas de enemigos. Aquí, más allá de escoger un ataque, hay un sistema parecido al de Súper Mario RPG en el que apretando el botón en el momento preciso haremos un combo con Luigi, o bien evitaremos que nos golpeen y hasta se puede contragolpear.

Eso está muy divertido y bien logrado, con todo y que es repetitivo como buen JRPG. Es un juego visualmente muy bonito, con un arte muy colorido y pulido, pero que tiene algunas fallas de rendimiento, sobre todo cuando se juega conectado al televisor, aunque en modo portátil es menos notorio.

Un cochinito volador te acompañará a lo largo de la aventura

Los enemigos suelen ser otro tipo de enchufes y artefactos eléctricos / FOTO: ESPECIAL

Los personajes de este mundo están basados en los enchufes de la luz literalmente y nos acompañará uno a lo largo de la aventura que es básicamente un cochinito volador, pero que no los escuche diciéndole así, porque se enoja. Los enemigos suelen ser otro tipo de enchufes y artefactos eléctricos, aunque también están los clásicos Peach y Bowser por ahí.

En resumen Mario and Luigi: Brothership es un juego que parece haber intentado innovar una querida saga, pero que no acabó de lograrlo y al contrario parece haberlo simplificado al grado que seguramente será bueno para niños, pero acabará aburriendo a públicos más exigentes.

El apartado visual y el combate son buenos, pero Luigi se vuelve un poco intrascendente, e incluso a veces parece jugar en contra, además de que tiene fallas de rendimiento, que probablemente sean culpa del hardware limitado y la verdad es que navegar sin libertad también hace algo tediosa la experiencia.

Quizá lo más bonito de Mario & Luigi: Brothership es ver la relación de este par de bigotones que tanto queremos y sin duda es divertido pelear con ellos complementándose para destruir a cualquier enemigo que enfrenten, de maneras muy creativas y a veces graciosas.

