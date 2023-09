Desde el año pasado los especialistas del nicho especularon que el iPhone mini "llegó a su fin" por las pocas ventas y popularidad entre los usuarios de iOS. Ahora, se dice que el evento Wonderlust, a realizarse el día de mañana martes 12 de septiembre a las 11:00 horas de Ciudad de México, las estrellas de los iPhone 15 serán los Pro y Pro Max, los cuales tendrán exhorbitantes precios a diferencia de su versión estándar.

El iPhone mini solo duró dos generaciones, llegó en el 2020 y pese a recibir excelentes críticas, Apple no contó con las ventas estimadas, por lo que decidió no fabricar más. Sin embargo, el problema ahora radica en que los modelos que lo anteceden se siguen fabricando y vendiendo en varios de los mercados mundiales, lo que genera un problema mayúsculo para la empresa de la manzanita pues ya no desea seguir fabricando los modelos.

El iPhone 13 mini se sigue vendiendo en la tienda online de Apple. FOTO: Apple

Dicha especulación de descontinuar el modelo más pequeño de celulares (en todos sus modelos) creció tras un post en X (antes Twitter) de Mark Gurman, periodista de Bloomberg que aseguró que el stock de varios productos era bajo o nulo en las Apple Store, entre ellos el iPhone 12 y el iPhone 13 mini, según las fuentes del reportero, los dispositivos o accesorios en falta se repondrían en la noche del martes, después del evento.

El iPhone 13 mini "escasea" en las tiendas de Apple

La página especializada en la marca de la manzanita, Macrumors, notó que existen demoras en las entregas del iPhone 13 mini que aún se vende dentro de la tienda en línea de Apple, en especial en el mercado estadounidense, y es que dependiendo de la versión de almacenamiento (que va de 128, 256 o 512 GB de almacenamiento) los usuarios pueden recibirlos entre dos y tres semanas después de la compra, o en casos más extremos entre seis y ocho semanas.

Apple dejaría de fabricar los iPhone mini para enfocar todos sus esfuerzos en el iPhone 15 Pro y Pro Max. FOTO: Pexels

Con esto se "confirmaría" que Apple está pensando en matar para siempre el iPhone mini para así enfocar todos sus recursos en la fabricación de otros modelos, por ello, una vez que finalice el evento de mañana, se actualice el catálogo online y den bandera verde al iPhone 15, sabremos si la compañía de la manzanita se despedirá definitivamente de los celulares "petit" de la marca.

