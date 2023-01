Su amiga le robó el iPhone y cuando intentó recuperarlo, ya lo había empeñado

El pasado viernes se volvió viral una publicación en Facebook, donde la usuaria María Alejandra denunciaba que una mujer, de nombre Nayalith “N”, le había robado un iPhone 8 Plus, celular de su madre, en la misma sala de su casa para luego empeñarlo y quedarse con el dinero.

La joven que vive en Cartagena de Indias, Colombia, refiere que el pasado 27 de diciembre encaró a la supuesta ladrona y negó lo sucedido. Sin embargo, tras varias charlas, esta reconoció que sí tomó el teléfono y le pidió 200 mil pesos de aquel país (unos 827 pesos mexicanos) para sacarlo de la casa de empeño.

“Esperé todo este tiempo en el que ha cambiado una fecha u otra y a hoy no recibo el dinero; además ahora involucra a otra persona llamada Andrea”, escribió la denunciante en su cuenta de Facebook.

Explicó que tuvieron que recurrir a la madre de Nayalith, quien le aseguró que su padre pagaría los daños que causó su hija. No obstante, tiempo después, le negaron el pago, pues le señalaron que no asumirían un error que cometió su hija. “Todo este tiempo lo mantuve en silencio, confiando en su palabra y no querer perjudicarla, pero, en vista que ella no tuvo pudor de perjurarme a mi, hoy vengo a exponer este caso”, sentenció en el post que tiene más de tres mil reacciones.

También agregó fotos de la otra mujer, así como capturas de pantalla de una conversación en la plataforma de mensajería instantánea, Messenger. En esas screenshot se puede observar las diferentes excusas que le puso la presunta delincuente para evitar dar el dinero de vuelta. A su vez, otro usuario Jaideer Ospino publicó unas capturas de pantalla en la caja de comentarios, en la que mostró un modus operandi similar, pero con unos zapatos que él tenía. Aunque en el caso del joven, estos sí fueron devueltos.

Nayalith se defiende

Unas horas después, la mujer acusada salió a defenderse en Facebook, aunque fue desde una cuenta con el nombre de Patricia Arriza. La joven explicó que, desde que se mudó con María Alejandra a su departamento, fue una “mandadera” de ella sin recibir paga. Aseguró que se levantaba desde temprano para ir a eventos de decoración y cuidaba al hijo de la otra chica.

“Entonces no debes tener cara ahora de venirme a difamar y tras de eso amenazarme de cortarme el cabello, y tu marido de paso acosarme de pegarme porque le partieron el carro y dijistes que fui yooooo, entonces ustedes TODOS también son mala paga”, manifestó en el post que tiene casi dos mil reacciones.

A su vez, Dimas, quien asegura ser menor de edad, acusó de explotadora a María. Expuso que cuando ella no quiso seguir trabajando de gratis, contrataron a otra niñera que terminó por irse por ser una “mala paga exigente”, que se molestaba cuando no querían cuidar a su hijo.

“Así como a ella no le importo difamarme sabiendo que soy menor de edad, a mi tampoco me importa que ella sea mayor de edad. Y voy hacer la demanda, así que espérala. PROCURA SER BUENA PAGA PARA QUE SEAN CONTIGO IGUAL”, concluyó. A pesar de ello, los internautas no perdonaron las acciones que denunció Alejandra y la llamaron “rata” u otros nombres peyorativos, así como exigiendo que devolviera el teléfono que habría robado.

