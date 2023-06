WhatsApp: todo sobre los nuevos mensajes de videos "cortos" para iPhone y Android

Una nueva actualización les está llegando a los usuarios de WhatsApp beta, y se trata de una función llamada "mensajes de video", los cuales solo pocos internautas selectos han podido usar tanto en las versiones para iOS como para Android. La nueva herramienta permite compartir el contenido multimedia en tiempo real, con una duración de hasta 60 segundos por entrega. Se estima que poco a poco se vaya integrando para que más desarrolladores de esta edición de prueba la utilicen y con ello, se corrijan todos los errores para que próximamente esté en manos de las demás personas que utilizan la app de mensajería instantánea.

Se podrá usar tanto en iPhone como en Android. FOTO: WABetaInfo

Tanto en iPhone y Android ya pueden disfrutar de esta mejora

De acuerdo con WABetaInfo y su artículo del pasado 14 de junio, todos los usuarios que tengan actualizada la versión beta para iOS correspondiente a la edición 23.12.0.71 o la Android 2.23.13.4, podrán gozar de esta novedosa función. Los cortos videos de hasta 60 segundos se graban y envían en tiempo real, a diferencia de cuando filmamos uno previamente y lo mandamos. Esta forma de comunicación revolucionará la comunicación digital, pues anteriormente ya la habíamos visto en la plataforma beta de WhatsApp.

De acuerdo con la página especializada en la app de mensajería instantánea de Meta, el método más fácil y rápido para verificar si tenemos la capacidad de grabar un mensaje de video los usuarios deben bajar a la barra de mensajes, y en donde está el micrófono para mandar notas de voz, tendrá la opción con una cámara de video. Con esto podrán grabar y enviar mensajes en este tipo de contenido multimedia.

El objetivo de esta mejora es la inmediatez al comunicarse vía digital. FOTO: Adobe Stock

Aunque debemos destacar que si el otro contacto no tiene habilitada y actualizada la función, no podrá recibir los mensajes de video. Cabe destacar que pueden almacenar el archivo en su celular porque no es como "los videos temporales" que se autodestruyen después de haberlo visto. La sensación de inmediatez que ofrece esta novedosa comunicación digital les encantará a los usuarios que tienden a ser más visuales a la hora de conversar.

Asimismo, WhatsApp aclaró que con esto se mejora la autenticidad del filme, además de que siempre estarán encriptados de extremo a extremo los contenidos multimedia. Esto garantiza que nadie fuera de la conversación, ni siquiera Meta, pueda acceder a ellos. Asimismo aclararon que no será posible reenviar el mensaje de video directamente a través de la aplicación.

Se espera que llegue a más desarrolladores que usen la versión beta y próximamente a los usuarios de la versión estándar. FOTO: Adobe Stock

Cabe destacar que la capacidad de grabar y compartir los mensajes de video estará disponible para algunos evaluadores beta que instalen la última versión de WhatsApp beta para iOS desde la aplicación TestFlight y WhatsApp beta para Android desde la Google Play Store. Asimismo mencionaron que y se está implementando para más personas y se verá reflejado en el las próximas semanas.