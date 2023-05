WhatsApp le copia a Zoom y Meet, pronto podrá compartir pantalla en las videollamadas

WhatsApp quiere copiarle la fórmula a Zoom, Meet y Microsoft Teams en móvil. Ahora busca que sus usuarios puedan compartir su pantalla en las videollamadas y así rebasar a estas tres plataformas que están principalmente destinadas al trabajo o a la escuela. Esta función aún no se encuentra disponible para todas las personas, pues está en la fase de prueba en la versión Beta de la app. De acuerdo con WABetaInfo, solo un pequeño grupo de probadores de software en la edición para teléfonos con Android se ha hecho de esta nueva opción. La describen como un ícono en la barra inferior al momento de realizar una videollamada, el cual tiene forma de un teléfono con una flecha que sale de su pantalla.

Esta aplicación de mensajería fue creada en el año 2009 por Jan Koum, el antiguo jefe de operaciones de Yahoo. FOTO: WhatsApp

Todavía no se sabe cuándo estará disponible

Ni Meta, ni WhatsApp han detallado cuándo estará disponible para todos los usuarios de la aplicación, pero se espera que el que ya se esté probando en la versión Beta sea señal de que su lanzamiento será definitivo y será en un periodo corto. Por lo pronto, la función ha comenzado a aparecer en la edición 2.23.11.19 y solo para el sistema operativo móvil de Google. Aunque los detalles son escasos WABetaInfo indicó que, una vez que se acepten los términos correspondientes, todo lo que aparezca en pantalla se mostrará al receptor.

Los especialistas de nicho han dicho que, hasta el momento, la implementación de la nueva función parece bastante simplista, de modo que aún no se sabe si podrán configurar las opciones de privacidad que tanto presume Meta. Por ejemplo, cosas tan simples como que no se muestren las notificaciones de mensajes o correos entrantes, o que se bloquee la toma de screenshots. Asimismo, otra cuestión que le salta a los internautas es que si al compartir la pantalla del móvil desde WhatsApp, todo quedará grabado automáticamente o si tampoco se podrá elegir si se desea grabar o no la presentación. Aunque el interrogante más importante es cómo esta función podría afectar al cifrado de extremo a extremo de la app.

Brian Acton fue otro de los fundadores de WhatsApp, pero dejó la compañía en 2017 por no estar conforme con Facebook sobre la monetización de la aplicación. FOTO: Adobe Stock

¿Qué problema le vemos a "compartir pantalla"?

Esta función sería de las más esperadas y solicitadas por los usuarios. En la captura de pantalla de WABetaInfo se puede apreciar un mensaje de advertencia al lanzar la opción de compartir pantalla, la cual dice: "WhatsApp tendrá acceso a toda la información visible en tu pantalla o reproducida desde el dispositivo mientras se graba o retransmite. Esto incluye datos como contraseñas, información de pagos, fotos, mensajes, y el audio que reproduces". Lo que podría traer temibles consecuencias si es que los ciberdelincuentes lo quieren usar en nuestra contra.

Aunque todavía hay muchas cosas que se desconocen sobre la implementación de esta herramienta, su efecto sobre la privacidad es la principal duda a resolver. Si la pantalla se comparte en una videollamada con cifrado de extremo a extremo, donde WhatsApp asegura que no puede ver el contenido de las conversaciones, ¿cómo podría acceder al contenido en cuestión? Si lo que se muestra en pantalla queda grabado, ¿se guarda localmente o en servidores de terceros?, al menos eso es lo que los especialistas en tecnología se cuestionan. Estas incógnitas solo serán resueltas por la misma plataforma, pero hasta no verlo en uso no estaremos seguros de su alcance. Asimismo, no hay pistas sobre cuándo podría presentarse en iOS.