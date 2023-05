¿Qué es WhatsApp Beta y cómo puedo instalar la versión en Web?

La aplicación de mensajería instantánea número uno en México y el mundo tienen un secreto para seguirse coronándose como tal. No se trata de las nuevas funciones y mejoras que la compañía introduce en su modelo estándar, sino en el as bajo la manga que tienen a través de su edición "beta". Esta le permite a sus usuarios llegar antes a todo el mundo y solo es necesario acceder a la página oficial de la app o a su proveedor de cada sistema operativo. La desventaja es que no cualquier equipo soporta este software de prueba y no llega a ser tan estable como para su uso diario. Además, así como implementan mejoras pueden terminar por desinstalarlas y jamás verlas en función.

WhatsApp Web y Escritorio son extensiones de tu cuenta de WhatsApp para teléfono que se pueden usar en una computadora. FOTO: Adobe Stock

¿Qué es y cómo funciona?

En términos claros y concisos son herramientas "pre-lanzadas" a los usuarios que tengan instalada la aplicación antes de que lleguen al público en general. La mayoría de funciones se comparten con el público selecto para ver cómo servirían a una gran escala, ello con el objetivo de descubrir sus fallas o recibir sugerencias de los usuarios. Anteriormente solo había versión para dispositivos móviles de Android y de iOS pero tras la implementación de la plataforma en escritorio, pudimos encontrar esta misma edición de prueba para Escritorio y Web.

¿Cuál es la diferencia con la versión normal?

La base parte en la forma de instalación. Mientras que WhatsApp Beta se puede obtener en un apartado diferente a través de la Google Play Store de Android o App Store de iOS, WhatsApp lo descargas desde el botón visible de la página o del proveedor. Asimismo, el primero es un programa de prueba en donde los usuarios utilizan las herramientas que todavía no se han lanzado oficialmente en la versión estable. Por su parte, la versión estándar tiene todas las funciones habilitadas y sufrirá de caídas en muy extrañas ocasiones porque sus bases son constantes. Ambas llegaron para quedarse entre los internautas, pero la edición para escritorio es la que más resuena entre las personas debido a que involucra nuestro celular y la máquina de escritorio.

Estos son los beneficios de la versión Web:

Tener la versión beta de WhatsApp Web nos servirá para conocer antes que los usuarios comunes las nuevas actualizaciones que Meta implemente sin tener que esperar a que las nuevas funciones se aprueben y hagan presentes en la versión normal para el público en general, tal y como sucede con la edición para dispositivos móviles. Solo debemos de recalcar que la desventaja de instalarla es —principalmente— el padecer los errores de configuración, dado que las herramientas siguen a prueba y la idea es estabilizarlas para la versión oficial.

Los mensajes que envías y recibes se sincronizan entre el teléfono y la computadora, y puedes verlos en ambos dispositivos. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo puedo obtener la versión beta de WhatsApp Web?

WhatsApp tiene una versión de escritorio que funge como prueba y error para los internautas aventurados, en esta ocasión solo debes seguir los siguientes pasos para acceder a la edición beta:

Ingresa a WhatsApp Web como normalmente len su página oficial. Dale click al botón de menú donde se visualicen los tres puntos verticales. Ve directo hacia configuración. Ahora hagamos click en "Ayuda". En el apartado que dice “Unirse a la versión beta”, haz otro "click". Marca la casilla y de manera inmediata tu cuenta estará en la versión beta de WhatsApp Web. Por último, actualiza la página y disfruta de las nuevas funciones.

¿Cómo actualizar WhatsApp Web 2023?

Para quienes no deseen instalar esta versión pero sí mantenerse en la última actualización de la edición oficial, no es necesario acceder a proveedores como Google Play Store o la App Store, solo debemos actualizar la página en la leyenda que nos salga cuando iniciemos sesión en nuestra computadora.

