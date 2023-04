WhatsApp: esta es la lista de teléfonos que se quedarán sin la aplicación en mayo 2023

La mejor aplicación de mensajería instantánea —catalogada así por los usuarios de México y de todo el mundo— tiene malas noticias para los internautas para el mes de mayo. Lo que pasa es que mes con mes que actualizan su plataforma para brindarle un mejor servicio a las personas, van dejando rezagados a equipos móviles cuyo software ya no puede ser actualizado. Esto pasa cuando su sistema operativo llega a un tope y no puede hacer uso de su tecnología para estar a la vanguardia en tecnología. Esto funciona igual tanto para personas que usen Android como iPhone en sus celulares.

Esta aplicación de mensajería fue creada en el año 2009 por Jan Koum, el antiguo jefe de operaciones de Yahoo. FOTO: Adobe Stock

¿Por qué ya no puede actualizarse mi celular?

De acuerdo con los especialistas en antivirus, AVG, los celulares dejan de actualizar su software por varias razones, las cuales no tienen nada que ver con problemas graves del sistema operativo, aunque pueda parecer lo contrario. Estas son algunas razones por las que su dispositivo Android no se actualiza:

El dispositivo no es compatible

En muchos casos, las actualizaciones del sistema operativo requieren un hardware más avanzado del que incorpora un teléfono concreto, y un dispositivo antiguo no admitirá la actualización. La mayoría de los fabricantes admiten actualizaciones de Android en teléfonos de hasta dos años de antigüedad, y como los fabricantes lanzan nuevos modelos de smartphones constantemente, no hay mucho incentivo para actualizar los modelos más antiguos. Antes de actualizar su dispositivo, debes procurar informarte un poco para comprobar qué fabricantes tienen un mejor historial por lo que respecta a las actualizaciones de Android, para no volver a encontrarse con los mismos problemas de actualización.

Brian Acton fue otro de los fundadores de WhatsApp, pero dejó la compañía en 2017 por no estar conforme con Facebook sobre la monetización de la aplicación. FOTO: Adobe Stock

En el caso de los dispositivos con iOS, pasa algo similar, pues a partir del 6to año sus equipos dejan de sincronizarse con la última actualización.

¿Y las demás razones?

Las otras razones por las que tu equipo puede que no llegue a actualizarse ya no tienen que ver con el modelo. Pues cosas tan simples como:

La conexión a Internet. Batería completa. Espacio de almacenamiento.

Pueden ser las razones por las que el equipo y su paquetería de aplicaciones —como WhatsApp— no se actualizan.

El origen del nombre de la aplicación proviene de la expresión «What’s up?» que significa en español «¿Qué tal estás?» o «¿Cómo va eso?«. FOTO: Adobe Stock

Lista de los equipos sin WhatsApp

iPhone iPhone 6S iPhone SE iPhone 6S Plus

Samsung Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy X cover 2.

LG LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 II LG Optimus F5 LG Optimus L3 II LG Optimus L7II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7 Dual LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus L2 II LG Optimus L4 II LG Optimus F6 LG Enact LG Lucid 2 LG Optimus F7

Huawei Huawei Ascend Mate Huawei Ascend G740 Huawei Ascend D2

Otros Sony Xperia M Lenovo A820 ZTE V956 - UMI X2 ZTE Grand S Flex ZTE Grand Memo Faea F1THL W8 Wiko Cink Five Winko Darknight Archos 53 Platinum



El año en el que WhatsApp se colgó mayor cantidad de veces fue en noviembre de 2011 y mayo de 2012, dejando sin servicio a todos sus usuarios por dos horas. FOTO: Adobe Stock

