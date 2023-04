WhatsApp: aprende a recuperar los mensajes eliminados con este truco

La función de "borrar los mensajes para todos" en WhatsApp es un arma de doble filo. Pues tanto como podemos proteger nuestra privacidad y garantizar nuestra seguridad así como perder información valiosa. Ya sea que quieras recuperar tus propios textos o los de tus contactos, finalmente te traemos el truco definitivo para que dentro de la aplicación de mensajería instantánea de Meta puedas leer toda la conversación. Sabemos que esta plataforma es la más eficaz y sencilla de usar en el mercado, pero aún tiene sus limitantes, por ello debemos advertirte que los pasos a continuación no son fáciles de seguir y que deberás leer con cuidado las instrucciones para salir victorioso en la recuperación de los mensajes.

Solo para dispositivos iPhone

Desgraciadamente solo podremos utilizar este truco en los dispositivos móviles con el sistema operativo de iOS. La ventaja es que no tendremos que utilizar ninguna aplicación externa para poder visualizar el contenido que queremos. Repetimos, si bien WhatsApp no cuenta con una función exacta para recuperar los textos eliminados, puedes usar este truco para leerlos lo que nos garantizará que terceros no nos roben información y nos respaldaremos de las mismas herramientas que la app de Meta nos brinda.

FOTO: Adobe Stock

¿Cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp en iPhone?

Ya no tendrás que atenerte a lo que un amigo, pareja o familiar borre dentro de tus conversaciones, pues desde los equipos móviles con iOS tenemos la solución. Para ello debes saber los siguientes puntos:

Asegúrate de realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

de Realiza esta acción cuando no recibas mensajes, esto con la finalidad de no perder ninguno durante este proceso.

esto con la finalidad de durante este proceso. Tras esto, accede a los “Ajustes de la aplicación”.

Cuando el sistema te pregunte la ubicación de la copia de seguridad, selecciona que sea en tu mismo móvil. Así, cada vez que alguien elimine un mensaje, tendrás que desinstalar WhatsApp.

te pregunte la de la selecciona que sea Luego, deberás volver a instalar la app y restaurar la última copia de seguridad.

y restaurar la Una vez confirmes esta acción, podrás ver los mensajes eliminados del otro usuario.

Sabemos que este truco es laborioso, toma tiempo y pude llegar a ser cansado. Pero resulta muy rentable de aplicar si es que no deseas instalar aplicaciones de terceros que solo dañen tu sistema operativo o todo tu dispositivo en sí. Además podrás utilizarlo para casos en específicos.

FOTO: Adobe Stock

¿Cómo activar el “modo invisible” en WhatsApp?

Gracias a los ajustes de seguridad y privacidad que implementó Meta en WhatsApp, ahora podemos "activar" el modo más silencioso de la plataforma, en la que ocultará "hasta tus pecados". Solo debes seguir las instrucciones al pie de la letra:

Ocultar la última hora de conexión Accede a Ajustes de la aplicación. Luego ingresa a Privacidad. En ese apartado ve al menú “Hora de última vez” Selecciona sobre la opción de “Nadie”. De esta manera nadie sabrá cuándo te conectas o cuando viste un mensaje.

Ocultar el “En línea” Para evitar que tus contactos sepan tu estado de conexión, debes realizar los pasos anteriores. Luego en la pestaña de “Quién puede ver cuándo estoy en línea”, debes seleccionar “Igual que la hora de última vez”. Esto también se verá reflejado en los grupos.

Ocultar tu información Ingresa a Ajustes. Luego debes ir a tu foro de perfil. Pulsa sobre “Info” y el símbolo del lápiz. Allí deberás eliminar todo el texto. A continuación ingresa a este enlace de Unicode. Copia lo que hay dentro del recuadro y pégalo en Info. Con ello se borrará ese apartado.



FOTO: Adobe Stock

Eliminar tu nombre de los grupos Realiza los pasos anteriores: ingresa al enlace de Unicode, luego a tu nombre de perfil de WhatsApp y pégalo. Con ello tu apodo desaparecerá, incluso no aparecerá en grupos.

Eliminar los mensajes pasadas 24 horas En todos los chats ahora puedes activar la función para que tus mensajes desaparezcan en 24 horas sin dejar rastro alguno. Solo ve a la foto de perfil de tu amigo y activa los mensajes temporales. También puedes poner un día o 7 días.

Ocultar que estás escribiendo Para este truco debes desactivar por un momento tu red wifi o datos. Luego abre la conversación y escribe tu mensaje. Cuando lo hayas hecho, envíalo. Tras ello, te aparecerá el mensaje con el ícono de un reloj. Ahora sal de WhatsApp y conéctate a internet nuevamente. En ese instante tu mensaje será enviado automáticamente.



