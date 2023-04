¿Qué significa el "0" en mis textos de WhatsApp? Códigos y lenguajes secretos en la app

WhatsApp se ha convertido en la aplicación predilecta para chicos y grandes. Ahora todos en el país y el resto del mundo nos comunicamos por esta vía por su manera tan simplificada de diálogo. Nos brinda todas herramientas necesarias para que fluya el envío de textos digitales, archivos, contenidos multimedia y más. Sin embargo, actualmente las nuevas generaciones escalaron al siguiente nivel y se las ingeniaron para crear su propio lenguaje oculto dentro de la plataforma. Con él, los usuarios podrán expresarse de mejor manera, especialmente cuando se trate de emociones, pensamientos y confesiones que no son tan fácil transmitir con palabras.

La llegada de WhatsApp supuso un duro revés para los operadores porque hasta el momento no existía una aplicación gratuita con la que chatear de manera tan sencilla y eficaz. FOTO: iStock

¿Qué significa el "0" en WhatsApp?

Cuando estamos teniendo una conversación cotidiana con algún amigo y familiar que de la nada nos pone un "0", podría estarse refiriendo al nuevo lenguaje oculto. Este número significa como un "perdón" o "lo siento". El carácter se ha vuelto muy común de ver en frases como... "me siento mal por lo que te dije, 0". Y es que esta tendencia viene del idioma inglés, en donde la traducción literal sería "sorry", por su pronunciación "zero".

En el español es difícil encontrarle la similitud fonética, pero las nuevas generaciones ya lo están usando como referente para disculparse de una manera simplificada en la que no les cueste tanto trabajo expresar su arrepentimiento.

¿Qué más códigos y lenguajes secretos hay en la app?

Un uso similar al "0" en WhatsApp es el código "1437" que se utilizó en Estados Unidos como una clave para decirle a terceros "te amaré para siempre". Se desglosa de la siguiente manera:

1: I(Yo)

4: Love

3: You

7: Forever (para siempre)

WhatsApp no fue creada para ser una app de mensajería, realmente, la utilidad de WhatsApp, según sus creadores, era ver si la persona con la que queríamos hablar estaba en línea. FOTO: iStock

También emplean el 11:11 para manifestar incomodidad, con la intención de expresar que necesitan un espacio o lapso de descanso para superar el momento de estrés.

Las cinco novedades más esperadas de WhatsApp

La renovación dentro de la aplicación continúa, pues desean coronarse como el único servicio de mensajería instantánea que satisfaga las necesidades de los usuarios y reinvente la comunicación digital. De acuerdo con sus administradores, lo que quieren conseguir en este 2023 es llegar a más dispositivos con una sola cuenta, proteger la privacidad del usuario y compartir la multitarea con los equipos móviles. Además pretenden que se homologue más como una red social que como un simple servicio de envío y recepción de textos.

Modo multidispositivo. Ocultar el número de teléfono. Compartir pantalla en videollamadas. Más opciones de privacidad. Añadir texto de biografía como si fuese un perfil de red social.

