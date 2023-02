WhatsApp: estos son los celulares que se quedarán sin servicio a partir del 1º de marzo

Nuevamente —y como lo hacemos mes con mes— te traemos la lista de los dispositivos móviles que se quedarán sin la opción de poder actualizar WhatsApp. Este servicio de mensajería instantánea ha mejorado internamente para ofrecerle a los usuarios un servicio completo que les brinde mayor seguridad y privacidad. Así que debe irse actualizando consecutivamente para mejorar los errores internos que pueda tener, crear parches de protección y estar a la vanguardia de las necesidades de los internautas. Sin embargo muchos dispositivos móviles van quedando rezagados debido a que el hardware —soporte físico del equipo— no puede actualizarse como a la par del sistema, pues existen aditamentos que ya no procesan.

En estos casos los usuarios deben forzosamente adquirir un equipo que tolere las actualizaciones de la aplicación, de lo contrario tarde o temprano dejarán de usar la app con normalidad. FOTO: Adobe Stock

Por ello el día de hoy te traemos la lista de los equipos que ya no se actualizarán junto con la aplicación de mensajería instantánea. Y aunque la opción más próxima es simplemente no instalar la última versión, tarde o temprano el propio sistema nos orillará a hacerlo, además de que dejamos desprotegida nuestra cuenta ante amenazas de ciberataques que el teléfono por sí solo no puede terminar por defenderse debido a los famosos "huecos" que deja la mejora. Así que para poder chatear con quien desees y —sobre todo— enviar todo el contenido multimedia de documentos como: fotos, videos, GIF, stickers, lo mejor es actualizar las últimas versiones.

Listado de celulares:

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Solo nos permitirá enviar mensajes, dado que los otros servicios los irá bloqueando poco a poco. FOTO: Adobe Stock

Otros

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Recuerda que Meta nos detalla que —de tener alguno de estos equipos— podrás seguir recibiendo mensajes de manera normal, pero es posible que un día ya ni siquiera puedas realizar las llamadas, videollamadas o simplemente actualizar tu copia de seguridad.

¿Qué celulares y sistemas operativos ya no tienen WhatsApp?

El mismo sitiol web de WhatsApp informó que todos los celulares que tengan Android 4.1 o inferior, ya no podrán seguir usando la la aplicación. Por su parte, los dispositivos móviles que tengan iOS 12 en adelante, serán los únicos que tendrán un acceso "normal" a la app. Asimismo, si posees un dispositivo básico con el sistema operativo de KaiOS debes tener la versión 2.5.0 o posteriores, esto incluye a los equipos JioPhone y JioPhone 2.

