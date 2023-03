¿WhatsApp periodístico? Lo que se sabe sobre "boletines" que verás en la sección de Estados

WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más usada en México y el resto del mundo. Al tener más de dos mil millones de usuarios activos mensuales, sus herramientas deben seguirse innovando para brindarle a las personas mejores formas de comunicarse y mantenerse conectados, lo cual es el objetivo principal de Meta. Dentro de sus funciones de comunicación podemos notar que tenemos una baraja de opciones para transmitir fotos, videos, documentos, gifs, hipervínculos y audios. Bueno, ahora desean exprimir lo más que se pueda una de las secciones más populares de las redes sociales, los famosos Estados.

Así es como lucirá la sección renovada de Estados en WhatsApp, al menos así lo adelantó la versión Beta de la plataforma. FOTO: WABetaInfo

¿Qué son los Estados o "contenidos temporales"?

En varias plataformas destinadas a la comunicación virtual, hemos visto los famosos "Estados" que fungen como un contenido temporal que desaparece a las 24 horas de ser publicado. Ahora WhatsApp quiere reinventar este espacio y hacer algo similar a lo que veíamos en SnapChat cuando su auge era enorme en México. Al parecer, quieren que esta sección tenga un especie de boletín informativo que se llama "Newsletter", que sería la traducción literal de este apartado noticioso. Esto permitirá que los líderes de opinión o personas influyentes, además de instituciones y organizaciones, puedan compartir su información de una forma más sencilla con sus seguidores.

"Newsletter", la nueva sección informativa de WhatsApp

De acuerdo con WabetaInfo —la página especializada en información relevante de la aplicación— los usuarios podrán elegir de quién recibir noticias y a qué emisores seguir. Todo desde la misma plataforma de WhatsApp. Entonces estaríamos viendo una fusión de las redes sociales como Facebook e Instagram sin necesidad de que terceros tengan nuestra información personal. A la par, la app de mensajería instantánea detalló que la inclusión de esta nueva sección significa que rediseñarán todo el apartado como lo conocemos.

Parece que no habrá posibilidad de recibir noticias falsas dado que estarán reguladas las cuentas informativas. FOTO: Adobe Stock

Es decir que las actualizaciones de estado se mostrarán en un diseño horizontal en lugar de vertical, asemejando su vista lo que estamos acostumbrado a observar en Instagram. Aunque, es necesario aclarar que los boletines no estarán protegidos por el cifrado de extremo a extremo que nos promete WhatsApp. Sí ocultarán nuestro número para que los usuarios solo sean visibles por sus perfiles, pero no se sabrá su identidad como tal. Ahora los expertos se preguntan si esta nueva función convertirá a la plataforma en una red social, y la respuesta corta es no.

Lo único que pasará es que veremos algo similar a lo que experimentamos por SnapChat cuando algunos medios de comunicación adaptaron sus formatos para mostrar sus noticias de entretenimiento en esa plataforma. Asimismo debemos destacar que actualmente solo se encuentra disponible en la versión Beta de WhatsApp y parece que solo esta disponible para los usuarios de Android.

