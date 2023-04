Crean "mantener en el chat" para quienes usan los mensajes temporales en WhatsApp

WhatsApp quiere seguirse coronado como "el rey" de las plataformas de mensajería instantánea, es por eso que ahora a implementado una nueva función para los usuarios. Se trata de la opción de "conservar en el chat", una función que guardará el mensaje, contenido multimedia o documento que elijamos de la conversación a pesar de que la configuración de "mensajes temporales" esté activada. A diferencia de "favoritos" ésta podrá visualizar el contenido aunque desaparezca el contenido del chat.

Con esta función podremos guardar documentos, fotos y textos importantes que no deseemos perder. FOTO: WhatsApp

No es necesario conservar todo el chat

De acuerdo con WhatsApp y su comunicado —lanzado el día de ayer 21 de abril— ahora no será necesario que las conversaciones de nuestros contactos estén siempre disponibles para visualizar contenido importante que "hayamos rescatado". Tal como ocurre con la configuración de "favoritos" esta podrá guardar los mensajes, pero no será necesario que la conversación quede en nuestro "inicio" y de hecho, deberá de tener la "aprobación" del propietario del texto para poder almacenarlo, al menos así lo detalló la compañía en una consulta que le hizo El Heraldo Digital.

¿Cómo funcionará?

De acuerdo con lo que nos respondieron los voceros de la aplicación, esta herramienta se diferencia de la "estrella" —actual forma para localizar los mensajes de manera más rápida— porque ahora permite que el contenido se almacene dentro del propio respaldo que hagas en la plataforma. Entonces se agrega al menú emergente que sale cuando seleccionamos un mensaje tanto en iPhone como en un equipo con Android. O sea que la misma acción que haces para reenviar, responder, o eliminar el texto, ahora podrás ver un nuevo ícono con forma del distintivo de Meta, una especie de etiqueta que también vemos en Facebook e Instagram para almacenar publicaciones.

La ventaja de esto es que podremos seguir teniendo las conversaciones discretas pero con la ventaja de que se almacene en la propia app información importante. FOTO: Adobe Stock

Asimismo nos detallaron que ya se encuentra disponible, pues se activó a partir del 21 de este mes con la última actualización de WhatsApp. Sin embargo hemos constatado que tanto en iOS como en Android aún no podemos visualizar esta modificación. Nos explicaron que se irá viendo el nuevo apartado paulatinamente, pues el cambio no será repentino entre todos los usuarios. Además de esto, los voceros nos detallaron que solo nos aparecerá esta nueva función en caso de tener activada la opción de los mensajes temporales. Es decir que quienes no tengan esta configuración, aún no verán esta opción en sus conversaciones.

Tiene un truco de seguridad y privacidad

Para finalizar, los voceros de WhatsApp nos explicaron que habrá un método para garantizar que el mensaje que el usuario desee guardar no comprometa la seguridad y privacidad del otro. Lo que pasará es que cada que uno de los dos quiera guardar un mensaje del otro, tendrá que esperar un permiso que el dueño del texto o contenido deberá aprobar. Luego de esto se le notificará al remitente para que este "Súper Poder" del dueño del mensaje tenga el control.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La misión de WhatsApp es "conectar" pero respetando la privacidad de los usuarios

En el comunicado externaron que su misión es conectar a las personas de todo el mundo, pero respetando su privacidad y seguridad. Detallaron que a medida de que más conversaciones pasan de lo presencial a lo digital, se debe entender que ambos puedan hablar de lo que sea y con la confianza de que no se divulgará lo escrito o enviado en el chat. De esta manera es que la compañía asegura que utilizar su servicio hará que los internautas se sientan libres para hablar con honestidad y vulnerabilidad.

"Porque saben que esa conversación no quedará registrada ni guardada para siempre en ninguna parte.", detallaron en el comunicado.

Los mensajes temporales no solo ayudan a la seguridad y privacidad, también a la memoria que ocupa la app dentro de nuestro teléfono. FOTO: Adobe Stock

Mensajes temporales, ¿qué son y cómo funcionan?

Los usuarios de WhatsApp siempre han tenido la opción de activar los mensajes temporales de una forma predeterminada en todos sus chats. Esta herramienta sirve para que cualquier conversación individual que desees comenzar, no pueda almacenarse en ningún respaldo interno o externo —hablando del usuario con el que platiques—. Ahora Meta informó que han agregado una opción nueva para que, cuando se creen chats grupales, se puedan activar las funciones en esos grupos. Esta es opcional y no cambia ni elimina ninguno de tus chats.

Asimismo agregaron que entre las duraciones, añadieron dos nuevas para los mensajes temporales, quedando de la siguiente manera: 24 horas y 90 días, además de la opción de 7 días que ya se tenía.

Quienes elijan activar los mensajes temporales predeterminados verán un mensaje en sus chats que les informa a los participantes que esa es la configuración seleccionada. De esta forma, queda claro que la elección se aplica a todas las conversaciones en WhatsApp desde ese momento en adelante y que no es algo personal con nadie. Asimismo, si el usuario necesita que una conversación en particular quede guardada, es muy sencillo revertir la configuración de un chat específico.

Los mensajes temporales llevan ya activos en la plataforma desde hace bastante tiempo, pero ahora se le añaden dos opciones más al tiempo que queramos conservar la configuración. FOTO: WhatsApp

Para hacerlo solo ve a Configuración de privacidad y selecciona "Duración predeterminada". Ahí te desplegará el menú deseado y podrás modificar más a detalle este apartado.

Sigue leyendo: