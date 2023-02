Netflix bloqueará los dispositivos que no se conecten al mismo WiFi: esto es lo que debes hacer si te pasa

Netflix ha tomado medidas drásticas para evitar que los usuarios compartan sus cuentas en diversos dispositivos. Ahora la plataforma de reproducción streaming bloqueará los dispositivos que no se conecten al menos una vez cada 31 días a la red Wi-Fi asociada con el perfil principal. Ya se había advertido de un movimiento de este tipo desde el año pasado, así que esto implica que las pantallas, laptops, computadoras de escritorio, tabletas y celulares que tengan una cuenta de Netflix compartida, tendrán que conectarse sí o sí al módem con el que fue registrado su cuenta. Aunque suena alarmante, hay opciones que podemos implementar para evitar que nuestra cuenta sea suspendida. Te traemos dos alternativas que te podrían funcionar.

Las pantallas serían quienes más "padecerían" esta verificación, debido a que no son dispositivos que puedan vincularse fácilmente. FOTO: Adobe Stock

Netflix es tajante en su sitio web y prohibe compartir las cuentas

A través de su página oficial, específicamente en su Centro de Ayuda, se ha actualizado la política sobre el uso compartido de la cuenta. En el apartado de "Cómo compartir Netflix con alguien que no vive contigo", aclaran que "las personas que no vivan en tu hogar deberán usar su propia cuenta" para poder disfrutar de su catálogo. Incluso hacen mención de los diferentes planes que tienen y de cómo los suscriptores pueden cambiar o cancelar el servicio en el momento que así lo deseen. Aclaran que si uno de los dispositivos que no forma parte de la casa, inicia sesión en una cuenta o la usa de manera persistente, es posible que soliciten la verificación del equipo antes de que pueda usar la plataforma. Esto será para confirmar que quien ingrese sea parte del círculo del propietario o esté autorizado por el mismo titular.

Revisarán las direcciones IP

La plataforma streaming reconoció que si el usuario está lejos de su ubicación principal durante un período extenso, es posible que el dispositivo que utilice sea bloqueado. Ante esto, lo que harán es revisar periódicamente las direcciones IP —conocidas como Protocolo de Internet—, aunque, de acuerdo con los medios de nicho, no da detalles sobre qué tan seguido hará las comprobaciones. Asimismo, hace unos días, durante presentación de resultados del trimestre pasado, Netflix aseguró que su idea es terminar con las contraseñas compartidas entre marzo y abril de este año. Para cumplir esta meta, se ha esforzado en habilitar funciones como la transferencia de perfiles entre cuentas y que los usuarios titulares pueden expulsar de su cuenta algún dispositivo no reconocido.

A la par, bloqueara las subcuentas creadas por los titulares aunque se pague extra por el servicio de las personas que no viven dentro del hogar. Es decir que sus credenciales de acceso podrían quedar suspendidas cada 31 días. Al menos en México está función jamás llegó, pero se sabe que en otros países sí se implementó.

Los dispositivos móviles podrían ser la mejor alternativa junto con los replicadores de imágenes. FOTO: Adobe Stock

¿Cómo puedo seguir compartiendo mi cuenta en los dispositivos móviles?

La misma opción de verificación de dispositivo nos da la posibilidad de seguir permitiendo el acceso a las personas que queramos a nuestra cuenta de Netflix. De acuerdo con su sitio web, lo que debemos hacer es que al iniciar sesión desde otro equipo "no asociado con el Wi-Fi de la casa", solicitarán la verificación del mismo. Por ende hay que seguir los siguientes pasos:

Netflix enviará un enlace a la dirección de email o al número de teléfono asociado con el titular de la cuenta principal. El enlace abrirá una página que proporciona un código de verificación de 4 dígitos. Hay que ingresar dicho código en el dispositivo que lo solicita en un plazo máximo de 15 minutos. Si el código caducó, se deberá solicitar uno nuevo desde el mismo dispositivo. Una vez que el código se haya ingresado con éxito, el equipo podrá usarse para ver Netflix. Cabe aclarar que este proceso se deberá realizar periódicamente, cada 31 días para ser exactos. Y esto si es que no se conecta dicho dispositivo a la misma red Wi-Fi.

La segunda opción es usar un replicador de imagen o un aparato que transmita las películas, series y documentales. Tales como el Chrome Cast o el Apple TV. Con esto solo deberemos iniciar sesión desde un equipo, de preferencia el teléfono celular que pueda vincularse sin ningún problema a estos dos aparatos. Jamás meteremos como tal la sesión a ellos, sino que nuestro celular fungirá como control y transmisor de imagen. Entonces, si tenemos la posibilidad de acudir una vez al mes al domicilio del propietario, automáticamente el equipo detectará que nuestro dispositivo móvil es parte "del hogar". De esta manera solo tendremos en un solo equipo la contraseña y será más fácil la vinculación pasado el periodo que estipula Netflix.

De todas formas el titular podrá seguir aprobando la verificación de dispositivos, por lo que se puede seguir compartiendo la cuenta. FOTO: Adobe Stock

